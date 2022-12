Extra-Geld: Was Sie zu Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und der sogenannten Geburtsbeihilfe wissen sollten

Vom Arbeitgeber

Manche Arbeitnehmer bekommen zusätzlich zum Gehalt eine freiwillige Sonderzahlung von ihrem Arbeitgeber. Wie viel Geld ist drin?

Viele Arbeitnehmer profitieren von sogenannten Sonderzahlungen. Darunter fällt zum Beispiel das Weihnachtsgeld. Mit diesem Geld können Betroffene ihr Gehalt aufstocken. Im Gegensatz zur klassischen Lohnauszahlung handelt es sich bei der Sonderzahlung jedoch um einen einmaligen Zeitraum, wie das Portal Gehalt.de informiert; die Zahlung erfolge „klassischerweise einmal im Jahr“.

Zusätzlich zum Gehalt: Mögliche Sonderzahlungen vom Arbeitgeber

Aus lohnsteuerlicher Sicht würden Sonderzahlungen als „sonstige Bezüge“ verbucht, im Sozialversicherungsrecht als „einmalige Zuwendung“, so die Experten. „Sie stellen den Gegenpart zum laufenden Arbeitslohn dar, also den regelmäßigen Vergütungen aus der Arbeitsleistung binnen der Lohnzahlungszeiträume wie Sonntagsarbeit, Überstunden und laufende Umsatzprovision.“

Neben den beiden gerade bei vielen Tarifbeschäftigten nicht unüblichen Sonderzahlungen wie dem Weihnachts-, und dem Urlaubsgeld gibt es zum Beispiel die sogenannte Geburtsbeihilfe vom Arbeitgeber. Erfahren Sie hier mehr über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers und wie viel Geld dabei für Arbeitnehmer herausspringen kann.

1. Weihnachtsgeld

87,2 Prozent aller Tarifbeschäftigten haben in diesem Jahr Anspruch auf eine entsprechende Sonderzahlung zum Jahresende. Das berichtete das Statistische Bundesamt laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Zahlung beträgt im Schnitt 2.677 Euro, eine Steigerung von 1,9 Prozent seit dem Vorjahr. Da die Zahlungen in den jeweiligen Tarifverträgen vereinbart sind, fallen sie äußerst unterschiedlich aus, wie dpa weiter schilderte: Sie reichen in den untersuchten Vereinbarungen von 5.651 Euro (Kokerei und Mineralölverarbeitung) bis zum niedrigsten Wert von 301 Euro, den Leiharbeiter im Schnitt erhalten. Auch im Gastgewerbe werde mit durchschnittlich 861 vergleichsweise wenig Weihnachtsgeld gezahlt. Hohe Weihnachtsgelder sind laut dpa auch bei der Energieversorgung (5.171 Euro) und in der Chemie-Industrie (5.369 Euro) vereinbart. Ohne Tarifvertrag würden die Chancen auf fest vereinbarte Sonderzahlungen allerdings sinken: Laut einer Untersuchung des gewerkschaftlichen WSI-Tarifarchivs hätten im vergangenen Jahr nur rund die Hälfte der Arbeitnehmer einen Anspruch. Erfahren Sie zudem hier, in welchen Fällen Sie nach einer Kündigung noch Anspruch auf Weihnachtsgeld haben.

2. Urlaubsgeld

Das sogenannte 14. Monatsgehalt oder auch Urlaubsgratifikation wird meist im Juni oder Juli ausgezahlt und soll Arbeitnehmern eine Urlaubsreise ermöglichen. In Deutschland erhält allerdings nur etwas weniger als die Hälfte (46 Prozent) aller Beschäftigten in der Privatwirtschaft Urlaubsgeld. Das war das Ergebnis einer Online-Befragung des Portals Lohnspiegel.de, für die mehr als 66.000 Beschäftigte zwischen Anfang Mai 2021 und Ende April 2022 ausgewertet wurden. „Ob Beschäftigte Urlaubsgeld erhalten oder nicht, hängt von mehreren Faktoren ab“, teilte die Hans Böckler Stiftung im Juni 2022 dazu mit. Der mit Abstand wichtigste Faktor sei die Tarifbindung. „So erhalten 74 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen der Privatwirtschaft ein Urlaubsgeld, gegenüber nur 36 Prozent der Beschäftigten in Unternehmen ohne Tarifvertrag.“ Die Höhe des tarifvertraglich vereinbarten Urlaubsgeldes falle je nach Branche sehr unterschiedlich aus, hieß es weiter in der Mitteilung: „Zwischen 180 und 2.627 Euro bekommen Beschäftigte in der mittleren Vergütungsgruppe dieses Jahr als tarifliches Urlaubsgeld (ohne Berücksichtigung von Zulagen/Zuschlägen, bezogen auf die Endstufe der Urlaubsdauer).“

3. Geburtsbeihilfe

Die sogenannte Geburtsbeihilfe sei eine „Sonderleistung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Geburt oder Adoption eines Kindes des Arbeitnehmers oder seines Lebenspartners“, berichtet das Rechtsportal Haufe.de. Sie sei in voller Höhe als steuerpflichtiger Arbeitslohn beziehungsweise beitragspflichtiges Arbeitsentgelt zu behandeln. Die Geburtsbeihilfe könne „in Form von Barlohn“ oder „in Form von Sachgeschenken zur Geburt“ erfolgen. „Erfolgt die Geburtsbeihilfe als Sachgeschenk, handelt es sich hierbei um eine steuerpflichtige Sachzuwendung, die als geldwerter Vorteil zu versteuern ist und der Beitragspflicht unterliegt“, schildert das Portal zu den Details. „Geschenke bis 60 EUR anlässlich eines besonderen persönlichen Ereignisses gelten als Aufmerksamkeiten und gehören nicht zum Arbeitslohn.“ Außerdem könne der Arbeitgeber gegebenenfalls zusätzlich Sachzuwendungen bis 50 EUR monatlich steuerfrei zuwenden. Werde die Geburtsbeihilfe als einmalige Zahlung geleistet, gelte sie als sonstiger Bezug im Lohnsteuerrecht, so die Experten. „In der Sozialversicherung werden Beiträge aus dem einmalig gezahlten Arbeitsentgelt erhoben.“ Neben der Geburtsbeihilfe gibt es zum Beispiel auch die sogenannte Heiratsbeihilfe. Die Heiratsbeihilfe ist Haufe.de zufolge ein „steuerpflichtiger Arbeitslohn und somit auch sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt“.

Wer hat einen Anspruch auf einmalige Zahlungen?

Einen gesetzlichen Anspruch auf Sonderzahlungen gibt es nicht. Vielmehr handelt es sich in der Regel um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. „Dennoch können sich Einmalzahlungen aus dem Arbeits- bzw. Tarifvertrag oder der Betriebsvereinbarung ergeben“, wissen die Experten von Gehalt.de. So zum Beispiel beim Weihnachtsgeld: Ergibt sich auch aus dem Arbeitsvertrag keine entsprechende Regelung zum Weihnachtsgeld, könnte sich immer noch ein Anspruch aus der „betrieblichen Übung“ ableiten. Darüber berichtet das Magazin „BAM“ der Arbeitnehmerkammer Bremen (Ausgabe 11/12 2021): „Wenn der Arbeitgeber über mindestens drei Jahre ein gleich hohes Weihnachtsgeld zahlt, ergibt sich ein Anspruch auf Zahlung von Weihnachtsgeld aus der sogenannten betrieblichen Übung – es sei denn, er hat ‚unter Vorbehalt‘ gezahlt, heißt es in dem Beitrag. „Dann wäre im Einzelfall bei Streitigkeiten eine rechtliche Beratung empfehlenswert.“

Möglicherweise Anspruch auf sogenannten Sonderurlaub

Was zudem vielleicht nicht jeder weiß: Besondere familiäre Ereignisse, bei denen es für Arbeitnehmer unverzichtbar ist, anwesend zu sein, können einen Anspruch auf extra Urlaubstage begründen.

