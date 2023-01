„Welches Küchengerät wären Sie gerne?“ – Zehn seltsame Fragen beim Vorstellungsgespräch

Ruhig bleiben beim Gespräch

Die ersten Hürden bei Bewerbungen haben Sie schon genommen, wenn Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden. Was aber antworten Sie dort auf kuriose Fragen?

Die Suche nach einem neuen Job kann mühsam sein: Sie scrollen sich durch Stellenanzeigen, schreiben Bewerbungen und bekommen höchstens einmal eine automatisch generierte Antwort zurück, die den Eingang der Bewerbung bestätigt. Dann heißt es warten und hoffen, dass Sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Wenn Sie dann die Chance kriegen, sich bei dem Unternehmen persönlich vorzustellen, werden Ihnen zum Teil kuriose Fragen gestellt.

Seltsame Fragen beim Vorstellungsgespräch – zwischen Schätzen und Schlagfertigkeit

+ „Was sind Ihre Stärken?“ – eine bekannte Frage im Vorstellungsgespräch. Allerdings gibt es auch skurrile Fragen, wie: „Welches Küchengerät wären Sie gerne?“ © Stockyimages/Imago

Sie haben es geschafft: Sie wurden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Auf die klassischen Fragen zu Stärken, Schwächen und Teamfähigkeit haben Sie sich vorbereitet – allerdings werden Sie von den Fragen, die Ihnen die Führungskräfte wirklich stellen, überrascht. Die klassische Abfrage nach Stärken und Schwächen ist da auf den ersten Blick nämlich nicht unbedingt dabei. Von den Fragen, die Sie vielleicht kurios finden, erhoffen sich die Führungskräfte allerdings meist ehrlichere Antworten zu Ihrem Interesse, Ihrem Charakter, Ihrer Motivation und Ihrer Arbeitsweise.

Vorstellungsgespräch: Zehn seltsame Fragen

Welche Farbe wären Sie in einer Buntstiftebox und warum? Wenn Sie auf dem Cover eines Magazins erscheinen könnten – welches Magazin würden Sie sich aussuchen? Was wäre ein Grund, aus dem wir Sie nicht nehmen sollten? Welchen Rat würden Sie Ihrem 15-Jährigen Ich geben? Wenn Sie ein Verkehrsschild wären, welches wären Sie dann? Wie viele Smarties passen in einen Smart? Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Superheld. Welche Superkräfte hätten Sie? Was mochten Sie an Ihrem bisherigen Job am wenigsten? Welches Küchengerät wären Sie gerne? Wenn jetzt ein Pinguin mit Sombrero hereinkäme – Was würde er sagen?

Quellen: Karrierebibel, Glassdoor, Kununu, Experteer, Stand: 30.01.2023

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Seltsame Fragen beim Vorstellungsgespräch: Zwischen Kreativität, Schätzen und Ehrlichkeit

Lassen Sie sich beim Vorstellungsgespräch nicht aus der Ruhe bringen – wichtig ist, dass Sie sich auf die Fragen einlassen, wenn Sie einen Moment zum Nachdenken brauchen, sagen Sie dies. Sie müssen auch nicht direkt eine Antwort parat haben, sondern können Ihr Gegenüber auch bei Ihrem Denkprozess mitnehmen. Ohnehin gibt es auf einige Fragen, die Ihnen gestellt werden, nicht die eine richtige Antwort. Wichtig sind, wie schon zur Schulzeit, Ihr Lösungsweg und Ihre Begründung. Schauen Sie sich beispielsweise die Frage nach der Farbe des Buntstifts an. Sie könnten antworten, dass Sie Grün wählen, weil Sie optimistisch sind. Die Plattform Academicwork sagt, dass dies eine positive Herangehensweise darstelle.



Übrigens: Sollten Sie ebenfalls Fragen im Vorstellungsgespräch stellen – vermeiden sollten Sie aber Fragen, bei denen Sie die Antwort leicht selbst herausfinden könnten. Beispielsweise, wie viele Menschen im Unternehmen arbeiten.

Vorstellungsgespräch: Auf welchem Cover eines Magazins wären Sie?

Auf welchem Magazin-Cover wären Sie? Mit einer Antwort verdeutlichen Sie Ihre Kreativität, aber auch Ihre Ambitionen und Ihre Selbsteinschätzung. Ihrem Gegenüber könnten Sie so unbewusst vermitteln, dass der Job nur eine Zwischenstation für Sie ist. Eine Frage, die auf Ihre Schwächen abzielen kann, ist, dass Sie selbst einen Grund liefern sollen, warum Sie nicht eingestellt werden sollten. Aber auch hier kommt es darauf an, wie Sie sich präsentieren.

Logisches Denken: Wie viele Smarties passen in einen Smart?

Lassen Sie sich von Logikfragen nicht aus der Ruhe bringen, eine richtige Antwort steht nicht an erster Stelle. Skizzieren Sie Ihren Lösungsweg und artikulieren Sie, was Sie zur Beantwortung dieser Frage wissen müssen. Sie benötigen das ungefähre Volumen von Smarties und von einem Smart.

Seltsame Fragen im Vorstellungsgespräch: Umgang mit Wut und eigene Einstellung

Mit der Frage, was Sie an Ihrem Job am wenigstens mögen, fragt Ihr Gegenüber unaufdringlich ab, wie Sie mit negativen Situationen und Wut umgehen, informiert das Portal Karrierebibel. Ebenfalls kann hier abgeschätzt werden, wie Sie über Ihr Umfeld denken und dieses bewerten. Wie die eigene Einstellung ist und wie Sie an Sachen herangehen, kann beispielsweise mit der Frage beantwortet werden, welches Küchengerät Sie gerne wären. Ebenso kommt es hier auch auf Ihre Begründung an, ein Gerät alleine zu nennen, reicht nicht aus. Sie könnten beispielsweise sagen: „Ich wäre gerne eine Spülmaschine, weil ich den Menschen dann viel Arbeit abnehmen könnte.“

Seltsame Fragen im Vorstellungsgespräch: Mehr Persönlichkeit und keine Schablone

Weg von den Standards, nach allgemeinen Stärken und Schwächen, hin zu mehr Persönlichkeit, Ecken und Kanten: Mit außergewöhnlichen Fragen wollen Personalerinnen und Personaler herausfinden, wer wirklich zu dem Unternehmen passt, ganz abgesehen von auswendiggelernten Antworten. Dies sollte allerdings nicht abschrecken, wie Felix Altmann, Experte für Arbeitsmarktthemen bei Glassdoor, informiert: „Kandidatinnen und Kandidaten sollten sich daher nicht davon verunsichern lassen, sondern es als Chance begreifen, mehr von ihrer Persönlichkeit zu zeigen und ein offeneres Gespräch zu führen. Am Ende profitieren beide Seiten davon, wenn es nicht nur fachlich, sondern auch persönlich und kulturell passt.“

Rubriklistenbild: © Stockyimages/Imago