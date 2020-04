Videocall mit Ziege: So können Sie einen Überraschungsgast ins Meeting zuschalten

"Goat 2 Meeting"

+ © picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild) Bei der Videokonferenz mit den Kollegen? Eine Tierfarm hätte da eine Idee. © picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)

Gegen eine Spende von 100 Dollar könnten Mitarbeiter im Videocall auch diesen ungewöhnlichen Gast einladen.

Eine Tierfarm aus den USA hatte eine Idee. Wie wäre es mit einer virtuellen Rundtour über die Farm? Oder wenn in einer Videoschalte* mit den Kollegen plötzlich eine Ziege anwesend ist.

Tierfarm lädt zur Videoschalte mit Ziege, Lama oder Schaf

Trotz Coronakrise* Geld verdienen? Eine Tierfarm aus Half Moon Bay hatte eine Idee: Gegen eine Spende von 100 Dollar können User ein Lama, eine Ziege oder ein anderes Tier der Farm ins virtuelle Business-Meeting per Videocall einladen.

Klingt kurios, ist wie Business Punk berichtet aber tatsächlich so passiert. Um die Kosten für die Tiere und den Betrieb in der Krise weiterhin decken zu können, habe die besagte "Sweet Farm" Mitte März das Projekt "Goat 2 Meeting" ins Internet gerufen. Ein Aufruf zum Feierabendbierchen "mit Ziege" (oder Lama?) und den Kollegen?

Lesen Sie hier: Home Office - Diese Fehler sollten Sie bei der Videokonferenz mit Kollegen vermeiden

Virtueller Bauernhof als Idee in Coronakrise

Geboten würden sowohl virtuelle Farmtouren - "und als Gag eben die etwas anderen Gäste im Videocall", beschreibt es das Online-Magazin. Mutmaßlich eigne sich so ein neuer Gast in der Videoschalte "bestimmt auch, wenn man schlechte Nachrichten zu überbringen hat" - immerhin habe man dann sofort ein niedliches Tier als "emotionalen Support" dabei.

Die Non-Profit-Farm wolle normalerweise auf den Wert tierischer Lebensmittel hinweisen - und den Menschen gleichzeitig eine pflanzenbasierte Ernährung näher bringen. In Zeiten von Corona darf es nun also - ausnahmsweise - auch mal was etwas fröhlicher (und ein bisschen zickig) sein.

Auch interessant: Diese Dinge stehen Ihnen zu, wenn Sie im Home Office arbeiten

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

ahu

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.