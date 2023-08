Baerbock strandet in Abu Dhabi: Was droht Arbeitnehmern bei verspäteter Rückkehr?

Arbeitsrecht

Von Lohnausfall bis Kündigung: Die Panne der Außenministerin bringt Arbeitnehmer zur Ferienzeit ins Grübeln. Eine verspätete Rückkehr kann böse Folgen haben.

Außenministerin Annalena Baerbock musste auf ihrem Weg nach Australien einen ungeplanten Stopp in Abu Dhabi einlegen. Der Airbus der Bundesregierung war defekt. Unliebsame Überraschungen sind aber leider auch bei „normalen“ Passagieren keine Seltenheit. Im Fall von Arbeitnehmern, die dadurch zu spät aus dem Urlaub und erst mit Verzögerung an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, kann das ernsthafte Konsequenzen wie den Verlust ihres Gehalts haben.

Gute Gründe für eine verspätete Rückkehr zur Arbeit sind schwer zu finden

Die Ursachen, warum Arbeitnehmer zu spät aus dem Urlaub zurückkehren, liegen in der Regel außerhalb ihres Einflusses und fallen unter die sprichwörtliche „höhere Gewalt“. Dahinter können ebenso Naturkatastrophen stecken wie Pilotenstreiks oder eben technische Defekte.

Laut Fachanwalt.de verhält es sich jedoch so, dass dieses Wegerisiko gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) aufseiten der Arbeitnehmer liegt. Es sei also deren Aufgabe, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Eine knappe Planung etwa für die Rückkehr von einer Reise sei keine ausreichende Entschuldigung. Eine Ausnahme von dieser Regel bestehe nur, wenn der zeitliche Ausfall sehr gering und das Fernbleiben nicht selbst verschuldet war.

Die Konsequenzen gemäß geltendem Arbeitsrecht

Der Arbeitgeber hat das Recht also auf seiner Seite und kann den verspäteten Rückkehrer offiziell abmahnen. Dieser verliert außerdem seinen Anspruch auf Vergütung, sodass die Auszahlung seines Gehalts ausgesetzt werden kann. War dies nicht das erste gravierende Vergehen des Mitarbeiters, kann die Verspätung sogar eine Kündigung zur Folge haben, für dann wiederum feste Fristen gelten. Entscheidungen dieser Art werden aber häufig vor Gericht getroffen und unter Zuhilfenahme eines Anwalts für Arbeitsrecht. Das Urteil wird dann abhängig von den jeweiligen Umständen getroffen.

Kann man den Lohnausfall verhindern?

Ist das Arbeitsverhältnis an sich gut, können Arbeitnehmer die Situation oftmals aber retten. Etwa indem sie, sobald sie von der Verzögerung erfahren, den Arbeitgeber kontaktieren und informieren. Am besten noch aus dem Urlaub heraus. Oder sie holen die verlorene Arbeitszeit in Absprache nach. Absichern können sich Reisende laut finanzen.net auch, indem sie zum Beispiel bei der Fluggesellschaft eine Bestätigung der Verzögerung oder des Ausfalls einholen, um diese später vorlegen zu können. So könne man dem Lohnausfall häufig doch noch vorbeugen. Das hebt dann die Stimmung und man umschifft auch das typische Motivationstief nach dem Urlaub.

