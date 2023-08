Verliebt in den Kollegen: Es kann psychologische Gründe haben

Liebe am Arbeitsplatz

Sich in einen Kollegen zu verlieben, ist im Büro nicht unwahrscheinlich: Was für eine Rolle die eigene Psyche dabei spielt und welche Risiken im Job drohen.

Verliebt in ein Teammitglied zu sein, ist keine Seltenheit. Viele Menschen verbringen einen Großteil ihres Tages im Büro und bauen so Freundschaften und enge Verbindungen zu ihren Arbeitskollegen auf. Manche besitzen sogar einen sogenannten „Arbeits-Ehepartner“: Jemand, mit dem sie alles aus dem Büro teilen und ständig zusammen Zeit verbringen. Verliebtheit ist aber auch keine leichte Situation im Job. Vor allem, wenn Sie nicht wissen, was der- oder diejenige für Sie empfindet – oder ob er oder sie bereits vergeben ist. Wir verraten Ihnen, warum die eigene Psyche einen erheblichen Einfluss auf das Gefühlsleben zwischen Kollegen ausübt.

Die meisten Erwachsenen verbringen mindestens 1.680 Stunden pro Jahr im Büro, sodass ihr wahrscheinlich mehr Zeit mit euren Kollegen verbringt als mit jedem anderen.

In einer Umfrage von Forbes Advisor gaben 60 Prozent der 2.000 Befragten an, dass sie schon einmal eine Affäre am Arbeitsplatz erlebt haben. Eine eHarmony-Umfrage mit ebenfalls 2.000 Teilnehmern ergab, dass 53 Prozent bereits einmal mit einem Kollegen zusammen waren.

Dating am Arbeitsplatz: Verliebt in den Kollegen

Dating-Apps sind beliebter denn je und viele ziehen sie dem klassischen Dating vor. Der Arbeitsplatz bietet dahingegen eine ganz andere Möglichkeit, jemanden auf eine persönliche Art und Weise kennenzulernen. Die engen Interaktionen während der täglichen Zusammenarbeit können als informelles Dating angesehen werden: Die Kollegen zeigen sich untereinander, ob sie als potenzieller Partner infrage kommen. Es ist auch einfacher, private Gespräche aufzubauen – vielleicht bei einem Mittagessen oder einem Drink nach der Arbeit.

Die Arbeit an gemeinsamen Zielen schafft neben Erfahrungen auch Verbindungen, die Personen zusammenbringen. Kommunizieren, kooperieren und gemeinsam Probleme lösen sind wichtige Bestandteile in jeder Beziehung – ob im Job oder der Partnerschaft.

Sich in den Kollegen verlieben: Risiken für den Job

Nicht jeder ist dafür offen, seinen Arbeitskollegen nach einer offiziellen Verabredung zu fragen. Der Glaube, dass Liebe und Job einfach nicht zusammen gehören, ist hier für viele ein Hindernis. Gleichzeitig löst das Tabu aber auch einen Teil der Anziehungskraft aus. Deshalb fragen Sie sich, ob Sie wirklich in Ihren Kollegen verliebt sind oder ob das Verbotene Sie reizt.

Eine Romanze am Arbeitsplatz macht zwar Spaß, ist aber auch mit Risiken verbunden:

Romanzen bieten Anlass für Klatsch und Tratsch im Büro.

Höherer Druck, sich in der Arbeitsbeziehung professionell zu verhalten.

Probleme in der Beziehung führen zu Problemen am Arbeitsplatz.

Wenn Sie sich von Ihrem Partner trennen, können Sie sich nicht gleichzeitig von Ihrem Teammitglied trennen. Sie werden ja Ihre Kollegen weiterhin sehen und mit ihnen zusammenarbeiten. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Arbeitsatmosphäre und -qualität, sondern verlängert auch Ihren Heilungsprozess und verstärkt den Trennungsschmerz. Man sollte sich also gut überlegen, ob man romantische Bezieheungen am Arbeitsplatz eingeht.

