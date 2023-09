Kein Verhandlungsgeschick? Fünf Tipps, damit es Ihnen besser gelingt

Wenn Sie etwas erreichen wollen, müssen Sie sich klug anstellen. Was Sie beim nächsten Gehalts- oder Kundengespräch beachten sollten.

Das nächste Gespräch mit dem Vorgesetzten steht an: Sie wollen über Ihr Gehalt und die generellen Benefits verhandeln. Solche Gespräche können schnell schwer im Magen liegen. Was Sie brauchen, ist eine ausreichende Vorbereitung. Folgende Tipps können Ihnen dabei helfen.

2. Seien Sie sich vorher über die Ziele klar.

Wollen Sie mehr Geld, mehr bezahlten oder unbezahlten Urlaub oder wollen Sie andere Benefits? Sie müssen sich klar sein, was Sie wollen, damit Sie sich eine Strategie für das Gespräch überlegen können. Dann setzen Sie einen Rahmen, was Sie auf jeden Fall erreichen wollen und worunter das Ergebnis keinesfalls gehen darf. In der Verhandlung sollten Sie dann mit einem Betrag einsteigen, der etwas höher als das ist, was Sie eigentlich wollen.

Ebenso sollten Sie benennen, wann das Gespräch für Sie gescheitert ist. Es ist auch möglich, eine Verhandlung zu vertagen und zu einem späteren Zeitraum noch einmal einen Versuch zu wagen.