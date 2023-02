Verantwortung für ein Team? Das kann Ihnen in einigen Branchen doppeltes Gehalt bringen 

Führungspersonen verdienen mehr

In Führungspositionen können Sie meist mehr Verdienst einfahren, weil Sie auch mehr Verantwortung übernehmen. Bis zu 40 Prozent mehr sind drin.

Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übernehmen für die eigene Leistung die Verantwortung – sie schauen, dass sie die eigenen Pflichten und Termine einhalten und brauchen sich um die Kolleginnen und Kollegen in erster Linie keine Gedanken zu machen. Einige Menschen übernehmen allerdings Führungspositionen, sie tragen Verantwortung, dass die Ziele des Teams erreicht werden, dass die Leistungen allgemein erbracht werden und müssen vor den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer Stellung beziehen. Dafür gibt es größtenteils mehr Geld. In welchen Branchen Sie als Führungsperson am meisten verdienen.

Verantwortung im Job: Wo lohnt es sich am meisten?

+ Wenn Sie ein Team leiten, verdienen Sie in einigen Branchen deutlich mehr als ohne Personalverantwortung. © Alice Dias Didszoleit/Imago

Die Jobplattform Kununu hat in einer aktuellen Analyse herausgefunden, wie viel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland verdienen. Dabei wurde überprüft, in welchen Branchen sich das Durchschnittsgehalt am deutlichsten erhöht, wenn Menschen Personalverantwortung haben. In einem Bereich ist der Unterschied mit über 70 Prozent mehr Durchschnittsgehalt besonders deutlich.

Übrigens, wenn Sie gerade einige Vorstellungsgespräche vor sich haben, kann es ganz nützlich sein, herauszufinden, ob die Führungsriege etwas taugt.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Personalverantwortung in der Forschung? Rund 36 Prozent mehr Geld sind drin

Sie arbeiten im Bereich der Forschung und Entwicklung? Dann können Sie mit Personalverantwortung durchschnittlich 69.374 Euro im Jahr verdienen, wie die Plattform Kununu informiert. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Personalverantwortung erhielten rund 50.992 Euro pro Jahr. Das sind rund 36 Prozent weniger.

Pharma, Medizin und Medien – mit Personalverantwortung erhalten Sie 39 Prozent mehr

Im Bereich Pharma und Medizin erhalten Sie durchschnittlich ein Jahresgehalt von 50.646 Euro. Wenn Sie allerdings Verantwortung für ein Team übernehmen, sind 39 Prozent mehr Gehalt möglich. Insgesamt könnten Sie demnach rund 70.161 Euro verdienen. Ebenfalls eine durchschnittliche Gehaltssteigung von 39 Prozent ist bei einem Beruf in den Medien mit Personalverantwortung zu finden – da können Beschäftigte 62.549 Euro verdienen. Ohne Personalverantwortung sind 44.865 Euro möglich.

Top 10 Berufe, in denen Sie mit Personalverantwortung mehr verdienen

Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung Versicherung Banken Marketing/Werbung/PR Finanz (Allgemein Umgang mit Finanzmitteln, Policen, Buchhaltung) Chemie Energie Medien Medizin/Pharma Forschung/Entwicklung

Energie – ohne Personalverantwortung verdienen Sie 40 Prozent weniger

Sie arbeiten in der Energie-Branche und haben keinerlei Personalverantwortung? Das bedeutet, dass Sie rund 40 Prozent weniger verdienen als Ihre Vorgesetzten. Laut Kununu können Sie durchschnittlich 52.663 Euro pro Jahr verdienen. Wenn Sie Personalverantwortung hätten, wären rund 73.719 Euro möglich. Ebenfalls im Bereich Chemie gibt es ähnliche Unterschiede (41 Prozent). Wenn Sie keine Personalverantwortung haben, erhalten Sie dort 47.655 Euro, mit Verantwortung verdienen Sie durchschnittlich 66.996 Euro.

Bei Finanzen müssen Sie nicht nur mit Geld umgehen, sondern auch mit Personal

Ein Plus von 44 Prozent können Sie im Bereich der Finanzen machen, wenn Sie einem Job mit Personalverantwortung nachgehen. Ohne können Sie durchschnittlich 48.243 Euro im Jahr verdienen, mit Personalverantwortung sind 69.452 Euro möglich.

Marketing, Werbung, PR – wenn’s gut läuft können Sie 45 Prozent mehr verdienen

Sie arbeiten im Bereich Werbung, PR oder Marketing? Wenn Sie in diesen Bereichen ohne Personalverantwortung arbeiten, können Sie durchschnittlich rund 39.638 Euro verdienen. Haben Sie in diesen Bereichen Personalverantwortung, ist ein Jahresverdienst von 57.295 Euro laut der Analyse von Kununu möglich.

Banken, Versicherung und Steuerberatung: Hier verdienen Sie am meisten

In Banken verdienen Sie, wenn Sie Personalverantwortung haben, rund 80.524 Euro, ein Plus von 47 Prozent (54.870). Bei Versicherungen rangieren Sie in einem ähnlichen Bereich (48 Prozent), mit Personalverantwortung erhalten Sie dort durchschnittlich 81.501 Euro, ohne rund 55.077 Euro pro Jahr. Am meisten Unterschied macht eine Personalverantwortung im Bereich der Steuerberatung bzw. Wirtschaftsprüfung – dort erhalten Sie durchschnittlich rund 73 Prozent mehr Gehalt, wenn Sie ein Team führen. Dann sind 81.590 Euro möglich, ohne Teamverantwortung erhalten Sie 47.271 Euro.

Rubriklistenbild: © Alice Dias Didszoleit/Imago