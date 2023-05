Überflieger im Job? Sechs Merkmale, die dafür sprechen

Leistungsträger im Team

In jedem Team gibt es Leute, denen bestimmte Sachen leichter von der Hand gehen. Das ist normal – es gibt aber auch Überflieger, die sind allerdings eher selten.

Wenn das Team auf einer Wellenlänge ist, ist das grundsätzlich viel wert. Das ist allerdings nur die halbe Miete, denn innerhalb einer jeden Gruppe, gibt es auch Unterschiede – nicht alle können in allem gleich stark sein. Ein gutes Team ergänzt sich und wird gemeinsam noch besser. Es gibt allerdings auch Überflieger – oder Top-Talente, die ein bisschen aus der Masse hervorstechen.

Drei bis fünf Prozent des Teams sind Top-Talente

+ Überflieger oder Top-Talente haben das große Ganze und die Unternehmensziele im Blick. © Zoonar.com/BENIS ARAPOVIC/Imago

Expertise gepaart mit zwischenmenschlichen Fähigkeiten – das kann eine Formel für Erfolg sein. Top-Talente können Fachliches und Menschliches miteinander verbinden – rund drei bis fünf Prozent des Teams sind solche Überflieger, informiert arbeitsabc.de. Auch bei Stellenausschreibungen und in Vorstellungsgesprächen werden Soft Skills immer wichtiger, besonders Kommunikation ist gefragt.

Wie werden Top-Talente definiert?

Immer ein Fünkchen mehr: Mehr Einsatz, mehr Leistung, mehr Erfolg. Überflieger schaffen im Arbeitsleben mehr als ‚normale‘ Beschäftigte. Arbeitsabc.de hat einige Merkmale zusammengefasst.

Mehr Leistung als der Durchschnitt: Top-Talente arbeiten auf einem konstant hohem Niveau. Sie erreichen einen enormen Mehrwert für das Unternehmen.

Top-Talente arbeiten auf einem konstant hohem Niveau. Sie erreichen einen enormen Mehrwert für das Unternehmen. Keine Angst für Herausforderung: Wenn es schwierig wird, werden Top-Talente erst warm: Dann können sie ihr eigentliches Potenzial zeigen.

Wenn es schwierig wird, werden Top-Talente erst warm: Dann können sie ihr eigentliches Potenzial zeigen. Belastbarkeit : Top-Talente bleiben auch in stressigen Situationen cool und können schwierige Situationen lösen.

: Top-Talente bleiben auch in stressigen Situationen cool und können schwierige Situationen lösen. Souveränes Auftreten: In der Kommunikation mit internen und externen Menschen sind Top-Talente stark, das liegt unter anderem am selbstsicheren Auftreten.

In der Kommunikation mit internen und externen Menschen sind Top-Talente stark, das liegt unter anderem am selbstsicheren Auftreten. Immer überlegt: Top-Talente hinterfragen die Situation kritisch, daher ist ihnen auch die Sinnhaftigkeit der Aufgabe bekannt.

Top-Talente hinterfragen die Situation kritisch, daher ist ihnen auch die Sinnhaftigkeit der Aufgabe bekannt. Höhere Ziele vor Augen: Top-Talente haben die Unternehmensziele vor Augen und damit erreichen sie häufig sehr gute Leistungen. Je nach Ziel kann auch der Teamzusammenhalt davon profitieren, was wiederum die Produktivität anregt.

Übrigens, man kann auch trotz Stress im Job glücklich sein, helfen können dabei unter anderem Atemübungen.

Wie man zum Überflieger wird

Mit Selbstdisziplin kann man zum Überflieger werden. Es bedeutet allerdings viel Arbeit und geht nicht über Nacht. Einen Anfang kann man machen, in dem man lernt, ‚nein‘ zu sagen –, denn dann kann man nicht nur besser die Zeit einteilen, sondern auch Aufgaben priorisieren. Karrierebibel.de empfiehlt, unangenehme Aufgaben direkt zu Beginn des Tages zu machen, denn dann sei die Leistungskurve noch am höchsten. Wer ehrlich zu sich selbst ist und an den eigenen Schwächen arbeitet, kann seine Leistung verbessern – das hilft nicht nur bei Fragen in Vorstellungsgesprächen.

Rubriklistenbild: © Zoonar.com/BENIS ARAPOVIC/Imago