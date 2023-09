Alles nur Vorurteile? Das will die Gen Z wirklich vom Job

Mehr gemeinsam als gedacht

Faul und arbeitsscheu – so stellen sich einige Menschen die Generation Z vor. Das stimmt nicht. Eine Befragung zeigt, Gen Z und Personaler haben was gemeinsam.

Der Ruf der Generation Z ist schlecht – aber ist das zu Recht so? Jede Generation hat andere Herausforderungen, andere Schwerpunkte und andere Prestigesymbole. Auch innerhalb der Generationen gibt es da Unterschiede. Eine Befragung zeigt jetzt, dass sich die Ansichten der Generation Z allerdings gar nicht so sehr von denen der Personaler unterscheiden.

Gen Z und Personaler: Einigkeit in Sachen Vier-Tage-Woche

+ Die Vorstellungen von Menschen aus der Generation Z und von Personalern gehen gar nicht so weit auseinander. Das zeigt eine neue Studie. © Zoonar.com/benis arapovi/Imago

Mehr Lebensqualität, das ist für viele Menschen wichtig – so auch für die Generation Z. Bei der Umsetzung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise ist eine Vier-Tage-Woche im Gespräch. Skepsis kommt aus Kreisen der Politik. Ein Kritikpunkt ist beispielsweise die Produktivität. Und in diesem Punkt sind sich die befragten Personaler und die befragten Menschen aus der Generation Z einig. Ob Fünf-Tage-Woche oder Vier-Tage-Woche, die Produktivität bleibe auf gleichem Niveau. Das sagen 64 Prozent der Personaler und 65 Prozent der Generation Z.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Gemeinsamkeit auch in Sachen Respekt

Das Portal Business Insider berichtet davon, dass sich beide Seiten mehr Respekt wünschten. Bei der Generation Z sei dies mit mehr Verständnis für die Klimakrise verbunden. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden sich hingegeben mehr Anerkennung für die Leistung wünschen.

Auch das Büro finden 46 Prozent der Befragten aus der Generation Z noch wichtig. Damit übertreffe dies das Ergebnis der Personaler, informiert das Portal Horizont. Von den Personalern sehen rund 41 Prozent der Befragten das Büro als elementar wichtig an, heißt es weiter.

Gehaltsreport 2023: In welchen Berufen Sie am besten verdienen können Das Durchschnittsgehalt in Deutschland beträgt laut dem Gehaltsreport 2023 von Stepstone 53.118 Euro brutto im Jahr. Das Jahresmediangehalt (Mittelwert) liegt bei 43.842 Euro brutto. © YAY Images/Imago Je mehr Menschen in einem Unternehmen arbeiten, desto höher wird das Durchschnittsgehalt laut dem Stepstone-Gehaltsreport. So liegt es in Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern bei 38.180 Euro, bei bis zu 500 Mitarbeitern bei 43.957 Euro, bei bis zu 5.000 Angestellten bei 47.986 Euro und bei noch mehr Beschäftigten bei 53.666 Euro. (Symbolbild) © imagebroker/Imago Frauen verdienen jährlich 40.000 Euro brutto im Median, Männer 46.008 Euro brutto. Damit ist der Gender-Pay-Gap um 13,06 Prozent gesunken. (Symbolbild) © AndreyPopov/Imago Personalverantwortung wird besser entlohnt: Das Gehalt von Führungskräften liegt bei 50.118 Euro brutto im Jahr, während Fachkräfte ohne Personalverantwortung im Median 41.143 Euro brutto verdienen. (Symbolbild) © AndreyPopov/Imago Studenten in einem modernen Hörsaal Akademikerinnen und Akademiker verdienen jährlich 58.602 Euro brutto im Median, Nicht-Akademikerinnen und -Akademiker 41.509 Euro brutto. (Symbolbild) © Monkeybusiness/Imago Umriss Bundesländer der BRD In Hamburg liegt das Durchschnittsmediangehalt mit 48.132 Euro deutschlandweit am höchsten. Auf Platz 2 folgt Baden-Württemberg mit 47.962 Euro, Hessen landet auf dem dritten Platz (47.762 Euro). Den letzten Platz im Bundesländervergleich nimmt Sachsen-Anhalt mit 36.122 Euro ein. (Symbolbild) © imagebroker/Imago Stuttgarter Schloßplatz im Sommer Das Ranking der Großstädte führt Stuttgart mit 54.088 Euro an. Es folgen Frankfurt (54.045 Euro) und München (53.595 Euro). (Symbolbild) © Hicazi Oezdemir/Imago Filiale Deutsche Bank als Symbol für Finanzbranche Das Finanzwesen gehört zu den Branchen mit Top-Gehältern. Hier verdient man im Schnitt 57.631 Euro brutto im Jahr (Median). Danach kommen die Branchen Luft- und Raumfahrt (56.153 Euro), Pharma (54.822 Euro), Versicherung (53.852 Euro) und Automobil (52.284 Euro). (Symbolbild) © Snowfield Photography/Imago Kellner serviert Essen Schlechter sieht es in anderen Branchen aus. Schlusslicht ist hier laut Gehaltsreport das Gastgewerbe mit im Schnitt 34.195 Euro brutto im Jahr (Median). Knapp davor liegen Land-, Forstwirtschaft, Fischerei und Gartenbau (36.141 Euro), Handwerk (37.483 Euro), Freizeit, Tourismus, Kultur und Sport (37.630 Euro) und Verkehr und Logistik (38.304 Euro). (Symbolbild) © Science Photo Library/Imago Doktor und Patient in einer Besprechung Bei den Berufsgruppen führen die Mediziner das Feld an. Ärztinnen und Ärzte verdienen im Schnitt etwa 93.793 Euro. Auf Platz 2 liegen die Menschen aus dem Consulting (53.956 Euro), Platz 3 haben Beschäftigte im Bereich Ingenieurwesen inne (52.577 Euro). (Symbolbild) © Science Photo Library/Imago

Gen Z und Personaler: Unterschiede bei dem Arbeitsbeginn

Unterschiede gibt es vor allem bei dem Arbeitsbeginn. Die Befragten der Generation Z gaben an, dass sie produktiver seien, wenn der Beginn zwei Stunden später sei. Das sehen die Personaler anders. „Unsere Studie zeigt: Die Unterschiede zwischen den Generationen sind nicht so groß, wie erwartet. In einigen Teilen ist die Gen Z sogar konservativer als ihre Vorgänger*innen“, so zitiert Horizont den CEO der Managementberatung ZCG.

Die Studie wurde von ZCG und dem Marktforschungsinstitut Kantar durchgeführt. Befragt wurden 600 Menschen, 300 aus der Generation Z und 300 Personaler.

Rubriklistenbild: © Zoonar.com/benis arapovi/Imago