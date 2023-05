Sechs Jobs, die so gut bezahlt werden, dass man Millionär werden kann

Gut bezahlte Berufe

Wer Geld hat, hat eine Sorge weniger. Möchte man sich nicht auf das Glück verlassen, braucht man den richtigen Beruf. Bei sechs Jobs ist ein besonders gutes Gehalt drin.

Spaß bei der Arbeit, eine gute Atmosphäre innerhalb des Teams, spannende Aufgaben – das sind sicherlich einige Faktoren, die man bei der Jobwahl beachten kann. Was man bei steigenden Preisen allerdings nicht außer Acht lassen sollte, ist das liebe Geld. Wenn die Bezahlung nicht stimmt, kann manchmal auch die Freude am Job allein nicht der wirkliche Ausgleich sein. Wer vor allem auf Geld wert legt, ist bei folgenden Jobs ganz gut beraten.

Jobs mit hohen Gehältern haben besonders Führungskräften aus Baden-Württemberg

+ Je nach Branche, Position und Erfahrung können man als Ärztin oder Arzt viel Geld verdienen. (Symbolfoto) © Design Pics/Imago

Das Gehalt schwankt für den gleichen Job, je nach Region, in der man arbeitet, wie der aktuelle Gehaltsreport von der Jobplattform Stepstone herausstellt. Demnach seien Fachkräfte, die in Baden-Württemberg arbeiten, deutschlandweit am besten bezahlt, aber auch Beschäftigte in Bayern bekommen ein gutes Gehalt. Gehaltsunterschiede gibt es allerdings auch immer noch zwischen Männern und Frauen – der Gender-Pay-Gap zeigt, dass Frauen im Schnitt 4,31 Euro brutto weniger verdienen als männliche Kollegen.

Rechtsanwalt, Unternehmer oder Arzt – gutes Gehalt und die Möglichkeit Millionär zu werden?

In der Gesellschaft hält sich das Bild, dass Ärztinnen und Ärzte besonders gut verdienen. Ganz pauschalisieren lässt sich das allerdings nicht – hier kommt es unter anderem darauf an, in welchen Bereich gearbeitet wird. Laut Gehaltsbericht von Stepstone verdienen Ärztinnen und Ärzte rund 93.793 Euro. Ein weiterer Faktor, der das Gehalt beeinflusst, ist die Position, in der man arbeitet. Die Ärztevermittlung Approbatio informiert, dass das durchschnittliche Monatsbruttogehalt von Chefärztinnen und Chefärzten bei rund 24.000 Euro liegt. Gut verdienen kann man allerdings auch als Unternehmerin oder Unternehmer und im Rechtsbereich.

Rechtsanwält/innen: Dass Juristinnen und Juristen zu den Besserverdienenden gehören, ist wohl nicht überraschend. Wie viel Geld sie jedoch erhalten, hängt auch davon ab, in welchem Bereich und für wen sie arbeiten. Das Berufsfeld ist sehr weitgefasst, beispielsweise kann man für die Regierung arbeiten, für Großkonzerne oder für wohlhabende beziehungsweise nicht so wohlhabende Klienten. Das Honorar berechnet sich je nach Gegenstandwertes und kann daher unterschiedlich hoch ausfallen.

Dass Juristinnen und Juristen zu den Besserverdienenden gehören, ist wohl nicht überraschend. Wie viel Geld sie jedoch erhalten, hängt auch davon ab, in welchem Bereich und für wen sie arbeiten. Das Berufsfeld ist sehr weitgefasst, beispielsweise kann man für die Regierung arbeiten, für Großkonzerne oder für wohlhabende beziehungsweise nicht so wohlhabende Klienten. Das Honorar berechnet sich je nach Gegenstandwertes und kann daher unterschiedlich hoch ausfallen. Unternehmer/in: Wer genau sich dahinter verbirgt, ist nicht definiert. Grundsätzlich spricht man allerdings von einem Unternehmer, wenn jemand eine Firma gründet oder übernimmt und in dem Zusammenhang weiterentwickelt. Eine spezielle Ausbildung gibt es in diesem Bereich nicht, spezifische Kenntnisse im Bereich Wirtschaft oder Finanzen sind allerdings von Vorteil. Das Gehaltsvergleichsportal Kununu berichtet, dass das Gehalt stark schwanken kann, je nach Erfahrung und Branche ist ein Verdienst bis zu 152.900 Euro im Jahr drin.

Millionengehalt im Profisport – nicht nur mit Fußball

Es schaffen nur wenige, aber ein Millionengehalt ist auf jeden Fall möglich – der Profisport. Gerade der Männerfußball ist in dem Bereich ein Paradebeispiel. Weniger Geld als im Fußball, aber auch das Gehalt einiger deutschen WM-Handballer kann sich sehen lassen. Beispielsweise Kai Häfner (MT Melsungen) bekommt rund 45.000 Euro brutto im Monat, informiert sportbuzzer.de.

Vielfältige Arbeit, gutes Gehalt – bei Ingenieuren kommt es auf die Branche an

Autos, Flugzeuge oder Weltraum – Ingenieurinnen und Ingenieure werden in unterschiedlichsten Bereichen gebraucht. Dort unterscheidet sich dann nicht nur die Tätigkeit an sich, sondern auch das Gehalt. Wer am Ende viel Geld verdienen möchte, sollte in der Automobilindustrie (52.600 €), der chemische Industrie (53.100 €) oder der Pharmaindustrie (53.300 €) arbeiten, berichtet get-in-engineering.de. Die angegebenen Gehälter sind Einstiegswerte.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Neue Technologien – auch IT-Sicherheitsverantwortliche bekommen viel

Immer mehr passiert digital, das bedeutet, dass auch IT-Fachkräfte immer wichtiger werden. Eine der Aufgaben ist der Schutz der Systeme des Unternehmens, Bedrohungen durch Hackerangriffe sollen abgewendet werden. Ausbildung.de informiert, dass erfahrene IT-Sicherheitsexperten rund 7.000 Euro brutto im Monat verdienen können.

Rubriklistenbild: © Design Pics/Imago