Sie sind unzufrieden mit Ihrem Chef? Dann arbeiten Sie in dieser Branche

In welcher Branche sind Mitarbeiter mit ihren Chefs besonders zufrieden? Und in welchen Bereichen erfreut sich der Chef der geringsten Beliebtheit? Wir verraten es Ihnen.

Zufriedenheit am Arbeitsplatz hängt zu großen Teilen auch davon ab, ob man mit seinem Chef klarkommt. Im großen Führungskräfte-Report von Kununu wurde nun ausgewertet, welche Branchen ihre Chefs mögen - und welche einfach nur unzufrieden sind.

So zufrieden sind Mitarbeitern mit ihren Chefs - nach Branche

Am zufriedensten mit ihren Chefs sind Mitarbeiter aus den Branchen Internet und Multimedia. Ganze 4,03 von 5 Punkten vergaben Mitarbeiter in dieser Branche für ihre Chefs. Danach folgt das Personalwesen mit 3,99 Punkten sowie Seminar- und Messeanbieter mit 3,95 Punkten.

Das deutsche Bankwesen landet mit 3,66 Punkten nur auf Platz elf und verpasst damit knapp den Einzug in die Top 10. Erstaunlich in diesem Ranking: Bereiche, die eigentlich zu den deutschen Vorzeigebranchen zählen, liegen ganz hinten. So etwa der Automobilsektor. Er landete nur auf Platz 25. Ebenso die Industrie, sie erreicht lediglich Platz 31. Das Schlusslicht des Rankings bildet die Textilbranche. Mit nur 3,14 von 5 Punkten landete sie auf Platz 42.

Top 10: In diesen Branchen sind die Mitarbeiter am zufriedensten mit ihren Chefs

Platz Branche Bewertung (max. 5 Punkte möglich) 1 Internet/Multimedia 4,03 2 Personalwesen 3,99 3 Seminar/Messeanbieter 3,95 4 Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung 3,94 5 EDV/IT 3,94 6 Beratung/Consulting 3,92 7 Versicherung 3,80 8 Energiewirtschaft 3,76 9 Marketing/Werbung/PR 3,72 10 Rechtsberatung 3,68

So zufrieden sind Mitarbeiter mit ihren Chefs in den einzelnen Bundesländern

Platz Bundesland Bewertung (max. 5 Punkte möglich) 1 Berlin 3,55 2 Hamburg 3,54 3 Baden-Württemberg 3,52 4 Bremen 3,51 5 Bayern 3,50 6 Saarland 3,48 7 Nordrhein-Westfalen 3,47 8 Hessen 3,45 9 Mecklenburg-Vorpommern 3,43 10 Niedersachsen 3,39 11 Brandenburg 3,37 12 Rheinland-Pfalz 3,36 13 Schleswig-Holstein 3,36 14 Sachsen 3,36 15 Thüringen 3,36 16 Sachsen-Anhalt 3,21

Quelle: kununu

