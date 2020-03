Sie sind im Sternzeichen Widder? Dann kommen Sie mit diesen Tipps Ihrem Traumjob näher

Karriere-Tipps

+ © dpa/Daniel Reinhardt Das Sternzeichen Widder steht für Optimismus und Entschlossenheit. © dpa/Daniel Reinhardt

Wie wirken sich Sternzeichen und Persönlichkeitsmerkmale auf unser Berufsleben aus? Wenn Ihr Sternzeichen Widder ist, finden Sie hier die passenden Antworten.

Die Zeit vom 21. März bis zum 20. April steht im Sternzeichen des Widder .

steht im Sternzeichen des . Typische Charakterzüge des Widder könnten auch im Berufsalltag eine Rolle spielen.

Lesen Sie die hier die Bewerbungstipps für den Widder.

Sie brauchen dringend einen Tapetenwechsel im Job, haben aber große Angst vor der Bewerbungsphase? Kein Problem, denn folgende Tipps helfen Ihnen weiter, wenn Ihr Sternzeichen Widder ist.

Widder im Bewerbungsgespräch: Seien Sie geduldig

Widder gelten als selbstbewusst und zielstrebig. Diese Eigenschaften können ihnen im Beruf* durchaus zugute kommen. So wird Widdern nachgesagt, dass sie vor allem selbständig handeln - und sich dabei nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Widder haben viele gute Eigenschaften.

Optimismus

Ehrgeiz

Selbstbewusstsein

Zielstrebigkeit

Gleichzeitig sagt man Widdern aber auch gern nach, dass sie nicht gern Hilfe annehmen. Und auch an der Kompromissfähigkeit fehlt es ihnen manchmal, heißt es - genauso wie am Feingefühl. Steigt ein Widder neu ins Berufsleben ein, könnte er somit Probleme bekommen, sich den Gegebenheiten und Strukturen am Arbeitsplatz anzupassen. Zumindest könnte es - gerade bei der Einarbeitung - womöglich ein wenig holpern.

Sternzeichen Widder: Drei Tipps für das Bewerbungsgespräch

Zugeschnitten auf ihr Sternzeichen, sollten sich Widder im Bewerbungsgespräch* ein paar Tipps zu Herzen nehmen.

Tipp 1 für Widder im Bewerbungsgespräch: Bringen Sie etwas Geduld mit und versuchen Sie, Ihrem Gesprächspartner in aller Ruhe zuzuhören. Gehen Sie mit aller Gelassenheit auf die Fragen ein - und machen Sie deutlich, dass sie nicht nur selbstbewusst, sondern auch ein Teamplayer sind. Sollten Sie den Job bekommen, werden die Kollegen schon noch früh genug merken: Mit Ihnen kann man Pferde stehlen.

Tipps 2 für Widder im Bewerbungsgespräch: Auch, wenn Sie ein Freund der direkten Worte sind, seien Sie diplomatisch. Ein wenig Behutsamkeit kann gerade am Anfang nicht schaden, wenn es darum geht, sich gegenseitig kennenzulernen.

Tipp 3 für Widder im Bewerbungsgespräch: Rückfragen im Vorstellungsgespräch sind nicht nur erlaubt, sondern durchaus erwünscht. Der Vorteil: Sie zeigen dadurch Interesse an Ihrem Gesprächspartner und der neuen Firma - und können sich gleichzeitig ein Bild davon machen, wie es an dem neuen Arbeitsplatz sein könnte. Denn das Umfeld sollte für Sie auf jeden Fall gut passen, damit Sie sich im neuen Job auch wohlfühlen.

