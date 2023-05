Dinge, die man sich von selbstbewussten Menschen für ein Vorstellungsgespräch abschauen kann

Selbstsicherer werden

Die Nerven flattern, wenn ein Vorstellungsgespräch ansteht. Man möchte gefallen und den Job ergattern. Manchmal spielt das eigene Selbstvertrauen aber nicht richtig mit.

Menschen sind verschieden, mache trotzen vor Selbstvertrauen, manche hinterfragen alles und machen sich generell klein. Wenn dann noch der Faktor Nervosität dazu kommt, kann man schnell schwitzige Hände bekommen. Was man sich von selbstbewussten Menschen abschauen kann.

Was machen Menschen mit gesundem Selbstbewusstsein anders?

+ In der Ruhe liegt die Kraft, ein gutes Selbstbewusstsein kann nicht erzwungen werden. © Wavebreak Media Ltd/Imago

Wirkliches Selbstbewusstsein ist unsichtbar, informiert arbeitsabc.de. Der Selbstwert komme aus der Person heraus und werde nicht aus der Anerkennung von anderen Personen gewonnen. Daher stehen selbstbewusste Menschen nicht immer im Mittelpunkt und könnten auch im Büro eher unauffällig in einer Ecke sitzen. Wer sich allerdings zu stark zurückziehe, könne auch unsicher sein und unter einem geringen Selbstbewusstsein leiden. Wie sich wirklich selbstbewusste Menschen verhalten:

Sich nicht in den Mittelpunkt drängen: Selbstbewusste Menschen müssen nicht auf Zwang mit ihrem Wissen glänzen und immer zu Wort kommen.

Erfolge anderer sehen: Wer selbstbewusst ist, macht andere nicht für ihr Wissen und ihre Erfolge klein.

Andere Meinungen annehmen: Nicht alle müssen der Meinung von selbstbewussten Menschen sein. Wer anderer Meinung ist, greift die Person nicht persönlich an, sondern hat vielleicht Argumente.

Anderen eine Bühne geben: Selbstbewusste Menschen müssen nicht immer selbst reden, sie können auch zuhören. Dabei halten sie Blickkontakt zu anderen Menschen.

Auf Stärken konzentrieren: Wer selbstbewusst ist, sieht seine Stärken und konzentriert sich nicht nur auf die Schwächen.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Mehr Selbstvertrauen im Vorstellungsgespräch: Wie es gelingen kann

Das mit dem Selbstbewusstsein in stressigen Situationen, wie Vorstellungsgesprächen, ist kein Schalter, den man einfach umlegen kann. Oft erfordert es viele kleine Schritte, die einen selbstbewusst werden lassen. Angefangen bei der Auswahl der richtigen Kleidung. Wenn Sie zusätzlich zur stressigen Situation noch an der Kleidung zupfen müssen, damit diese vorteilhaft sitzt, kann das am Selbstbewusstsein kratzen.

Den Fokus auf die eigenen Stärken können Sie sich beim Vorstellungsgespräch auf jeden Fall von selbstbewussten Menschen abschauen. Sie haben Wissen und haben schon was geleistet, außerdem wurden Sie aufgrund Ihrer Bewerbungsunterlagen zu einem Gespräch eingeladen. Demnach denken die Personaler, dass Sie ins Unternehmen passen könnten.

Wissen ist Macht: Kennen Sie das Gegenüber und halten Sie Blickkontakt

Informieren Sie sich über das Unternehmen, damit sind Sie nicht nur auf mögliche Fragen vorbereitet, können selbst Fragen stellen und halten auch die Zügel in der Hand, weil Sie wissen, was passieren kann. Karrierebibel.de schreibt, dass der Blickkontakt zum Gegenüber wichtig ist, und auch ein freundlicher Gesichtsausdruck und eine offene Körperhaltung können dazu beitragen, dass sie selbstsicher wirken.

Rubriklistenbild: © Wavebreak Media Ltd/Imago