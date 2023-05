Ist es Scheitern oder Erfahrung? Warum es wichtig ist, gescheitere Projekte hinter sich zu lassen

Scheitern als Chance

Im Job gibt es immer mal wieder was Neues: neue Kollegen, neue Vorgesetzte und immer neue Projekte. Das kann manchmal herausfordern, wenn Dinge nicht klappen.

Zum Leben gehören Veränderungen dazu – wenn eine gewohnte Situation plötzlich anders wird, kann das im ersten Moment abschreckend wirken. Menschen gewöhnen sich schnell an ein Vorgehen und Loslassen kann manchmal schwer sein. Allerdings liegt darin auch viel Potenzial. Für das eigene Berufsleben kann es sinnvoll sein, schnell zu lernen, wie man mit Veränderung und Scheitern umgeht.

Veränderung annehmen: Es gelingt Schritt für Schritt

+ Scheitern wird oft als Schwäche angesehen – entscheidend sei aber der Umgang mit Fehlern. © Andrey Popov/Imago

Ist man im Arbeitsleben, prasseln jeden Tag neue Eindrücke auf einen ein. Eine wichtige Konstante kann dann das Team oder Vorgesetzte um einen herum sein. Verlässt beispielsweise ein Vorgesetzter die Firma, brechen vertraute Kommunikationswege ein. Man muss sich auf eine neue Person einlassen und bewährte Routinen werden unter Umständen aufgebrochen. Das ist etwas, was Zeit erfordert und nicht von jetzt auf gleich geht, informiert Unternehmerin Kirsten Schrick im Gespräch mit Businessinsider. In diesem Fall sei vor allem die Kommunikation wichtig. Wird das Team an Neuerungen herangeführt oder im Stich gelassen? Das mache einen enormen Unterschied, wie der Alltag weitergehe.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Warum gescheitere Situationen den Neuanfang beeinflussen

Wie Projekte oder Arbeitsverhältnisse zu Ende gehen, kommen Emotionen hoch. Wichtig sei es, diesen auch Raum zu geben: „Menschen dürfen sich das Tal der Tränen erlauben“, sagt Schrick. Dann könne ein anderes Projekt frisch starten und man könne neue Sachen ausprobieren. Die Wahrnehmung von Emotionen und dessen Existenz sei ein wichtiger Schritt – Emotionen freien Lauf zu lassen, werde dagegen manchmal als unprofessionell bewertet.

Grundsätzlich, so Schrick gegenüber Businessinsider, sei es wichtig, Gefühle nicht zu bewerten. Geschehe dies, befinde man sich in einer Emotionsspirale. Dies bedeutet, dass man dann von Emotionen regiert werde und kaum mehr rationale Entscheidungen treffen kann. Ein Schritt aus diesem Kreislauf heraus könne mit Achtsamkeit geschehen – wichtig kann in diesem Zusammenhang auch die Selbstreflexion sein.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Sich per Mail krankmelden: Das ist rein rechtlich möglich, denn es ist nicht vorgegeben, wie Sie sich krankmelden sollen. Das Entgeltfortzahlungsgesetz schreibt lediglich vor, dass Sie sich unverzüglich bei dem Arbeitgeber melden sollen. „Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.“ (Entgeltfortzahlungsgesetz § 5). Eine Mail, SMS, WhatsApp-Nachricht oder ein Telefon seien somit möglich, um sich krankzumelden. Sie müssen lediglich sichergehen, dass der Arbeitgeber die Nachricht rechtzeitig erhält. Es empfiehlt sich, das präferierte Vorgehen beim Arbeitgeber vorab zu erfragen. Dann sind Sie im Krankheitsfall auf der sicheren Seite. © Imago Sie sind krank – wann reicht eine Krankmeldung beim Arbeitgeber und wann benötigen Sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von einem Arzt oder einer Ärztin? Das Entgeltfortzahlungsgesetz (§ 5) besagt: „Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen.“ Dies bedeutet, dass rein rechtlich ein Attest ab dem vierten Tag nötig ist. Allerdings können Arbeitgeber im Arbeits- oder Tarifvertrag andere Regelungen für den Krankheitsfall treffen. Denkbar wäre es also, dass Sie ab dem ersten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung benötigen. Übrigens: Denken Sie ebenso an Feiertage und das Wochenende, die zählen zur Drei-Tages-Frist dazu. © R. Rebmann/Imago Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) per Post zum Arbeitgeber schicken oder eine Person beauftragen, dass die Krankschreibung vor Ort abgegeben wird. Dieses Vorgehen ist seit dem 01. Januar 2023 passé. Das soll jetzt digital laufen. Sie werden von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin krankgeschrieben, die Arbeitsunfähigkeit wird der Krankenkasse übermittelt und Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, das Attest bei der Krankenkasse einzusehen. Als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer müssen Sie Ihrem Arbeitgeber nur mitteilen, dass Sie krankgeschrieben wurden und für wie lange. Übrigens: Den Grund für Ihre Krankschreibung erfährt Ihr Arbeitgeber weiterhin nicht. Übermittelt werden: Name, Beginn und Ende der Krankschreibung, Datum der Feststellung der AU, die Information, ob es eine Erst- oder Folgebescheinigung ist und, ob ein Arbeitsunfall vorliegt. Wenn Sie privatversichert sind, im Ausland einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen oder Kind-Krank-Tage benötigen, funktioniert die elektronische AU nicht. (Symbolbild) © Imago Sie sind krank und haben durch einen Umzug noch keinen Hausarzt bzw. keine Hausärztin? Keine Sorge, Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Sie können beispielsweise bei einer Praxis anrufen, bei der Sie noch nie waren. Alle Vertragsärztinnen und Vertragsärzte können Sie krankschreiben. Allerdings ist auch eine Online-Krankschreibung möglich. Das geht über eine Videosprechstunde. Greifen Sie auf diese Möglichkeit zurück, können Sie bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden, wenn Sie der Praxis bekannt sind. Waren Sie noch nie bei der Praxis vorstellig, werden Sie bis zu drei Tage krankgeschrieben. © Monkey Business 2/Imago Eine Mama bei ihrem kranken Kind am Bett. Ihr Kind ist krank und Sie müssen den Nachwuchs betreuen? Dann können Sie auf Kind-Krank-Tage zurückgreifen, zumindest, wenn Ihr Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet. Im Sozialgesetzbuch (SGB V, § 45) ist Näheres geregelt. Pro Kalenderjahr und Kind können sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu zehn Arbeitstage freistellen lassen – unbezahlt. Alleinerziehenden stehen 20 Tage zu. Pandemiebedingt sollen Eltern entlastet werden, dann sind bis zu 30 Kind-Frei-Tage möglich. Ebenfalls können Sie normal Kinderkrankengeld beantragen. Das geht bei Ihrer Krankenkasse, gezahlt werden in der Regel rund 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts. © Imago stock&people Frauen in einem Café. Was dürfen Sie eigentlich, wenn Sie arbeitsunfähig sind? Das kommt ganz darauf an, wenn Sie nicht bettlägerig sind, können Sie einiges machen. Grundsätzlich ist alles erlaubt, was der Genesung dienlich ist. Bedeutet, dass Sie Ihre Gesundheit nicht gefährden dürfen. Der Gang in den Supermarkt oder in die Apotheke ist auf jeden Fall drin. Auch bei einem Spaziergang an der frischen Luft ist erst einmal nichts Verwerfliches dran. Der Shopping-Bummel oder Kaffeeplausch mit Freundinnen und Freunden kann allerdings schwierig sein. Zumindest, wenn Sie erwischt werden. Allerdings müsste Ihnen für arbeitsrechtliche Maßnahmen erst einmal eine Pflichtverletzung nachgewiesen werden. © Katarina Premfors/arabianEye/Imago Geld mit Mediakamenten. Ob Grippe, gebrochenes Bein oder eine langwierige Erkrankung: Krank werden können alle. Wenn Sie krankgeschrieben wurden, dann erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber weiterhin Lohn. Pro Krankheit erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber sechs Wochen lang Lohnfortzahlung. Diese gilt – in der Regel – für jede Krankheit neu. Sollten Sie also erst wegen eines Beinbruchs krankgeschrieben sein und später eine Grippe bekommen, erhalten Sie für beides eine Lohnfortzahlung. Dies gilt allerdings nicht, wenn Sie während Ihrer Krankschreibung an einer weiteren Krankheit leiden. Werden Sie wegen derselben Krankheit innerhalb von sechs Monaten erneut krank, haben Sie keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Nach den sechs Wochen erhalten Sie, wenn Sie weiterhin krank sind, Krankengeld von der Krankenkasse. © imago stock&people Kranke Frau im Bett. Sie sind krank und Ihr Chef ruft Sie trotzdem daheim an – ist das rechtens? Das kommt darauf an – werden dringend Informationen benötigt, die nur Sie haben, darf Ihr Chef Sie daheim anrufen. „Solange der Betrieb auch ohne diesen Mitarbeiter weiterlaufen kann, gibt es keinen Grund, der für einen telefonischen Kontakt spricht“, heißt es in einem früheren Artikel eines Ippen.Media-Portals. Wenn Sie allerdings bei Ihrer Krankmeldung Ihre Kolleginnen und Kollegen auf offene, dringende Projekte hinweisen, sollten Sie also in Ruhe genesen können. © DGM/Imago Zettel mit einer Abmahnung. Melden Sie sich zu spät krank, kann eine Abmahnung auf Sie zukommen. „Als Arbeitnehmer müssen Sie also so früh wie möglich den Arbeitgeber informieren“, beschreibt die Kanzlei Hasselbach den Ablauf bei einer Krankmeldung. Wenn Sie das tun, kann Ihr Arbeitgeber frühzeitig auf die Krankmeldung reagieren und im Team umplanen. Sinnvoll kann es deshalb sein, dass Sie sich bereits vor oder zu Ihrem regulärem Arbeitsbeginn krankmelden. Wenn Sie sich nicht ordentlich krankmelden und Sie einfach ohne Ankündigung vom Arbeitsplatz fern bleiben, kann eine Abmahnung auf Sie zukommen. Kommt Ihr Verhalten wiederholt vor, können sie sogar verhaltensbedingt gekündigt werden. © Michael Bihlmayer/Imago Chef mit Arbeitnehmerin im Büro. Sie sind krank, haben eine Krankschreibung erhalten und Ihr Chef zweifelt trotzdem daran. Was kann in diesem Fall geschehen? Grundsätzlich sind Sie als Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin auf der sicheren Seite, denn ein Arzt bzw. eine Ärztin hat Ihre Krankheit festgestellt. Das ist also nicht so leicht auszuhebeln. Wenn Ihr Chef Zweifel hat, können diese bei der Krankenkasse angezeigt werden. Diese kann dann den medizinischen Dienst beauftragen, die Krankschreibung zu überprüfen. Ein Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin darf Ihre Krankschreibung nicht überprüfen. © Andrey Popov/Imago

Problem mit dem Scheitern?

„Die deutsche Mentalität hat mit dem Scheitern ein Problem“, sagt Kirsten Schrick. Scheitern werde oft mit dem Ende von Projekten oder Stellen gleichgesetzt. Das sei allerdings nicht immer sinnvoll – denn in der Zwischenzeit gab es einen Lernprozess. So führen auch vermeintliche Niederlagen auf dem eigenen Weg weiter. Allgemein ist es eine Frage des Blickwinkels und auch eine Frage der eigenen Persönlichkeit. Sehen Menschen das Glas als halbvoll oder halbleer an – wenn man sich auf das Sinnhafte fokussiert, kann man aus vielen Situationen wertvolle Erfahrungen mitnehmen.

Neuer Blickwinkel durch Scheitern? Man hat die Chance, die letzten Ziele zu hinterfragen. Vielleicht sieht man den eigenen Mut und ist stolz, dass man etwas ausprobiert hat. Rückschläge bedeuten nicht automatisch, dass der Weg falsch ist, den man eingeschlagen hat, sondern vielleicht nur, dass die Herangehensweise nicht die richtige war.

Wenn doch mal härte Rückschläge kommen, ist es wichtig, diese zu akzeptieren und zu hinterfragen. Dann kann man geeignete Konsequenzen ziehen und proaktiv handeln, informiert das Portal Karrierebibel.

Rubriklistenbild: © Andrey Popov/Imago