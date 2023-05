Das zeichnet Leistungsträger aus: Zehn Zeichen, dass Sie überdurchschnittlich sind

High-Potencials erkennen

Welche Eigenschaften muss eigentlich ein überdurchschnittlicher Mitarbeiter mitbringen? Die folgende Liste zählt die wichtigsten Merkmale auf.

Gute Mitarbeiter arbeiten sorgfältig ihre To-Do-Liste ab, erscheinen pünktlich zu Meetings und sind Teamplayer. Das alleine zeichnet jedoch noch keinen außergewöhnlichen Angestellten aus. Wer wirklich einen nachhaltig positiven Eindruck in seiner Firma hinterlassen will, muss sich ein bisschen mehr ins Zeug legen. Die folgenden Punkte zeigen auf, was einen überdurchschnittlichen Mitarbeiter ausmacht.

1. Mut zur Veränderung

Außerordentliche Mitarbeiter scheuen sich nicht davor, den Status Quo zu hinterfragen. Anstatt sich linientreu an Anweisungen zu halten, bringen sie eigene Denkansätze in die Arbeit mit ein. Ihr Drang zur konstanten Verbesserung führt oft zu innovativen Ideen, von denen Unternehmen auf lange Sicht nur profitieren können. Den Betrieben fällt wiederum die Verantwortung zu, Mitarbeiter zu ermutigen, weiter Ideen einzubringen.

2. Teamgeist steht an erster Stelle

So wichtig es auch ist, dass Firmen ihren Mitarbeitern Raum zur freien Entfaltung geben: Wenn eine besondere Herausforderung ansteht, sollten alle an einem Strang ziehen. In Krisenzeiten sind Exzentrizitäten fehl am Platz. Gerade dann sollte sich niemand in Meetings in den Vordergrund drängen. Überdurchschnittliche Angestellte wissen, wann Teamgeist gefragt ist und wann sie sich individualistischer zeigen können.

+ Gute Mitarbeiter gelten als rar – zählen Sie dazu? © IMAGO

3. Flexibilität ist kein Problem

Gerade kleinere Unternehmen brauchen Angestellte, die Aufgaben selbstständig und engagiert angehen. Leistungsfähige Mitarbeiter halten sich nicht streng an ihre Stellenbeschreibung oder ihren Jobtitel, sondern suchen aktiv nach Lösungen für Probleme. Selbst wenn eine Aufgabe nicht unbedingt den eigenen Qualifikationen entspricht, arbeiten sie mit Hochdruck daran, sie zu bewältigen.

4. Großzügiger Umgang mit Lob

Ambitionierte Arbeitnehmer arbeiten oft doppelt so hart, um lobende Worte vom Chef zu erhalten. Manche werden dabei allerdings vom Konkurrenzdenken beeinflusst: Wer auch immer höher in der Gunst des Teamleiters steht, bekommt am Ende den begehrten Posten. Damit schaden Angestellte auf lange Sicht allerdings ihrem Unternehmen. Außerordentliche Mitarbeiter stärken ihren Kollegen den Rücken und gehen großzügig mit positivem Feedback um. Sie erkennen und fördern die Stärken der Teamkollegen und haben kein Problem damit, diese für gute Leistungen zu loben.

5. Klare Kommunikation

Introvertierte Mitarbeiter haben oft Probleme, in größeren wie kleineren Gruppen ihre Meinung zu vertreten oder Fragen zu stellen. Genau diese Dinge zeichnen allerdings einen wertvollen Angestellten aus. Er übernimmt Verantwortung für andere und tritt als Sprecher für die Gruppe auf, um Anlegen vorzubringen. Damit hebt er sich von den anderen Angestellten ab und beweist sich zugleich als Führungskraft.

6. Kritik wird angenommen

Hochqualifizierte Mitarbeiter denken fälschlicherweise oft, dass sie über jede Kritik erhaben sind. Genau das kann aber zum Problem werden. Wer konstruktives Feedback nicht annehmen kann, der verschenkt damit automatisch die Möglichkeit, seine Leistung zu verbessern. Auch wenn es hart ist, Kritik zu hören: Seien Sie Ihrem Vorgesetzten dankbar, dass er Ihnen die Chance gibt, an Ihren Schwächen zu arbeiten.

7. Fingerspitzengefühl bei sensiblen Themen

Probleme im Unternehmen müssen offen angesprochen werden, sonst werden sie nur schlimmer. Überdurchschnittliche Mitarbeiter wissen allerdings, dass große Gruppen dafür ungeeignet sind. Besser ist es, sensible Themen im Gespräch unter vier Augen zu adressieren. Das sorgt für ein besseres Betriebsklima.

8. Ihr Chef kann auf Sie zählen

Gerade wenn Sie im engen Austausch mit Ihrem Vorgesetzten stehen, stehen Verlässlichkeit und Vertrauen an erster Stelle. Wenn Sie sich jederzeit an Deadlines halten und wichtige Informationen vertraulich behandeln, weiß Ihr Chef, dass er sich auf Sie verlassen kann.

9. Gutes Verhältnis zu den Kollegen

Einzelkämpfer können zwar gute Ideen haben und konstruktives Feedback einbringen, doch auf lange Sicht profitiert ein Unternehmen vom regen Austausch innerhalb des Teams. Engagierte Mitarbeiter bemühen sich um ein positives Verhältnis zu ihren Kollegen und verkörpern Werte wie Respekt und Freundlichkeit. Damit tragen sie zu einer besseren Arbeitsmoral und Teamleistung bei.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

10. Klarer Antrieb

Für motivierte Mitarbeiter ist ihre Arbeit mehr als nur ein Job, um die Monatsmiete zu bezahlen. Sie treibt ein innerer Hunger nach Wissen. Ihre Tätigkeit erfüllt die Angestellten mit einem Gefühl tiefer Befriedigung und Sinnhaftigkeit. Das führt dazu, dass sie die täglichen Aufgaben mit besonderem Engagement und Ehrgeiz anpacken. Firmen sollten darauf achten, den Beschäftigten ausreichend Wachstumsmöglichkeiten in Aussicht zu stellen.

Rubriklistenbild: © IMAGO