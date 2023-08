Bundeswehr sucht dringend Personal – welche Gehälter winken dort?

So viel verdienen Soldaten

Boris Pistorius möchte die Bundeswehr als Arbeitgeber wieder attraktiver machen. Zum Teil winken dort durchaus stattliche Gehälter.

Verteidigungsminister Boris Pistorius stattete dem Karrierecenter der Bundeswehr in Stuttgart einen Besuch ab, berichtet die Tagesschau. Grund dafür ist der akute Personalmangel bei der Truppe. Obwohl dort ein hohes Gehalt und viele zusätzliche Vergütungen ausgezahlt werden, fehlen aktuell etwa 20.000 Soldaten. Verglichen mit dem Vorjahr sei die Zahl der Bewerbungen sogar noch um sieben Prozent zurückgegangen.

Grundgehalt und Besoldungsgruppen bei der Bundeswehr

An sich ist die Bundeswehr ein durchaus attraktiver Arbeitgeber mit guten Karriere- und Ausbildungschancen. Die Soldaten erhalten eine Besoldung, die monatlich und ohne Abzüge für Sozial- und Rentenversicherung ausgezahlt wird. Diese richtet sich nach dem Bundesbesoldungsgesetz und baut auf einem Grundgehalt auf, das sich an Dienstgrad und Amt orientiert. Dazu kommen eventuell noch Familienzuschlag, Zulagen oder Leistungsprämien. Wer im Auslandseinsatz ist, erhält zum Beispiel spezifische steuerfreie Auslandsbezüge obendrauf. Die medizinische Versorgung der Soldaten ist grundsätzlich kostenlos.

Gehalt: Wie viel verdienen Soldaten?

Einige exemplarische Beispiele zeigen, welches Gehalt Soldaten nach Angaben der Bundeswehr (Stand: August 2023) verdienen können. Alle Angaben sind brutto. So sieht etwa die Karriere eines Unteroffiziers ohne Portepee aus:

Schütze, A 3, Erfahrungsstufe 1 Gehalt während der Ausbildung 2.328,82 Euro Stabsunteroffizier, A 6, Erfahrungsstufe 3 Gehalt nach der Ausbildung 2.653,55 Euro

So sieht es mit der Besoldung während der Laufbahn eines Offiziers aus:

Fahnenjunker, A 5, Erfahrungsstufe 1: Dienstbezüge im Studium 2.418,94 Euro Leutnant, A 9, Erfahrungsstufe 2 Dienstbezüge im Studium 3.028,80 Euro

Der Gehaltsunterschied in diesem Beispiel erklärt sich anhand der Ausbildungsstufe. Nach dem Studium verdient man natürlich deutlich mehr Geld.

Oberleutnant, A 10, Erfahrungsstufe 3 Dienstbezüge nach dem Studium 3.472,38 Euro Hauptmann, A 11, Erfahrungsstufe 3 Dienstbezüge nach dem Studium 3.990,79 Euro

Die Grundgehälter der Besoldungsgruppe A in den Stufen eins bis drei:

Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 A 3 2.370,74 Euro 2.424,23\tEuro 2.477,74\tEuro A 4 2.420,35 Euro\t 2.484,28 Euro 2.548,22\tEuro A 5 2.438,59\tEuro 2.518,20 Euro 2.582,14\tEuro

Einige Grundgehälter der Besoldungsgruppe B:

B 1 7.251,40 Euro B 2 8.423,70 Euro B 3 8.919,75 Euro B 4 9.438,66 Euro B 5 10.034,23 Euro

Gründe für den Fachkräftemangel

Auch die Bundeswehr spürt den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel, der zumindest für Quereinsteiger eine Chance darstellt. Dazu kommt, dass ihr Ruf nicht gerade der beste ist. Meldungen über schlechte oder fehlende Ausrüstung bestimmen die Berichterstattung in den Medien. Gleichzeitig liegt die Quote der Abbrecher bei 30 Prozent, so Pistorius laut des Berichtes von Tagesschau.de.

Lösungsvorschläge des Verteidigungsministers

Um mehr Personal für die Bundeswehr zu gewinnen, möchte Verteidigungsminister Pistorius nun eine neue Strategie wagen: weg von den Hochglanz-Werbefilmen der vergangen Jahre, die im Stil von Hollywood-Blockbustern wie Mission Impossible gedreht wurden, hin zu Realität und Transparenz. Unbedingt möchte er auch den Bewerbungsprozess, für den man sich am besten mit ausreichend Bewerbungstipps wappnet, abkürzen und so den Zugang zur Truppe erleichtern: „Mir ist wichtig, dass wir die Zeitspanne kurz halten zwischen einer Anfrage bei der Bundeswehr, dem ersten Beratungsgespräch, dem ersten Assessment und einer Einstellung“. So könnten auf Antwort wartende Bewerber nicht mehr von anderen Arbeitgebern abgeworben werden.

