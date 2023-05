Wo arbeiten die glücklichsten Mitarbeiter? SAP weiterhin „Spitzenreiter“ laut Ranking

Auswertung anhand von Bewertungen

Die Berlin School of Business and Innovation hat die Zufriedenheit von Beschäftigten zahlreicher großer Konzerne hierzulande analysiert.

In Zeiten von Personalmangel und Fachkräfteengpässen müssen selbst namhafte Unternehmen um Beschäftigte buhlen. Vor diesem Hintergrund untersuchte die Berlin School of Business and Innovation (BSBI) in diesem Jahr erneut, wie sich die Situation in den Unternehmen auf die Mitarbeiterbewertungen der Betriebe auswirkt. Bereits im Oktober 2020 hatte die Wirtschaftsschule den Angaben zufolge einen Blick auf die Zufriedenheit der Beschäftigten „in 24 der 30 wirtschaftsstärksten deutschen Unternehmen“ geworfen und die Analyse im März 2023 mit den gleichen Unternehmen wiederholt. Hier das Ergebnis des Vergleichs auf einen Blick. Bei den Bewertungen handele es sich um den von der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu gebildeten Durchschnitt der abgegebenen Mitarbeiterbewertungen, heißt es dort.

+ Die Auswertung der Berlin School of Business and Innovation beschäftigt sich mit der Mitarbeiterzufriedenheit. (Symbolbild) © ingimage/Imago

Vergleich 2020 zu 2030: SAP weiter „Spitzenreiter im Zufriedenheitsranking“

„Weiterhin Spitzenreiter im Zufriedenheitsranking“ sei der Technologiekonzern SAP, hieß es in der Mitteilung zu der Studie vom 21. März: Mit 4,4 von fünf möglichen Sternen habe das Unternehmen im Vergleich zu 2020 noch 0,1 Prozentpunkte zulegen können und bleibe damit das Zuhause der zufriedensten Mitarbeitenden.

„Unverändert auf dem letzten Platz liegt 2020 wie auch 2023 der Lebensmittelhändler Edeka“, hieß es in der Mitteilung außerdem anlässlich des genannten Vergleichs. „Das Unternehmen mit den meisten Beschäftigten der Analyse erhält mit 3,3 Sternen von diesen auch weiterhin unterdurchschnittliche Bewertungen bei der Mitarbeiterzufriedenheit. Die Konkurrenz von Rewe erzielt ein besseres Ergebnis und konnte sich im Vergleich zu 2020 geringfügig steigern (2020: 3,7 Sterne; 2023: 3,8 Sterne).“

Mitarbeiterzufriedenheit: Wie schneiden BMW, Daimler und Co. im Vergleich ab?

Insgesamt scheinen sich die vergangenen drei Krisenjahre „nicht signifikant auf die Mitarbeiterzufriedenheit“ in Deutschlands größten Konzernen ausgewirkt zu haben, hieß es ebenfalls in der Mitteilung: „25 Prozent der untersuchten Unternehmen erhalten immer noch die gleiche Bewertung von ihren Beschäftigten wie 2020. Bei 58 Prozent ergeben sich lediglich Verschiebungen von 0,1 Prozentpunkten ins Positive oder Negative.“

Auch von den Krisen besonders betroffene Konzerne wie die Deutsche Lufthansa oder energieintensive Unternehmen wie BASF und thyssenkrupp hätten keine substanziellen Veränderungen in der Mitarbeiterzufriedenheit verzeichnet. Ebenso die deutschen Autobauer: „BMW und Daimler verlieren trotz Chipmangel und dank Kurzarbeitergeld nur 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2020. Ihre Mitarbeiterzufriedenheit liegt somit mit 3,9 Sternen immer noch über dem Durchschnitt der untersuchten Unternehmen und gleichauf mit Volkswagen, wo keine Veränderung festzustellen war.“

„Zufriedenheitszuwächse“ bei Allianz, Deutscher Bahn und Deutscher Post

Die größten Zuwächse bei der Zufriedenheit der Beschäftigten verzeichne die Allianz und die Deutsche Post mit einem Plus von jeweils 0,4 Prozentpunkten. Der Versicherungskonzern, der auch die Anzahl der abgegebenen Bewertungen fast habe verdreifachen können, habe sich 2023 „auf 4,2 Sterne hin zu einer überdurchschnittlichen Bewertung verbessert“ und damit den zweiten Platz des diesjährigen Rankings erhalten.

Auch die Deutsche Post habe die Anzahl ihrer Bewertungen mehr als verdoppeln können und erhalte 2023 von ihren Beschäftigten 3,7 Sterne: „ein guter Platz im Mittelfeld“, hieß es. Auch in der Unterkategorie “Gehalt” sei die Bewertung der Deutschen Post „leicht von 3,3 Sterne (2020) auf 3,4 Sterne (2023) gestiegen“.

Die Deutsche Bahn habe sich von 3,5 Sternen (2020) auf 3,8 Sterne (2023) verbessert und sei damit ebenfalls „im Mittelfeld der Mitarbeiterzufriedenheit“ angekommen, so ein weiteres Ergebnis des Rankings laut der Mitteilung vom März.

Rubriklistenbild: © ingimage/Imago