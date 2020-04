Mathe-Rätsel für Grundschüler: Wie hoch ist der Tisch - kommen Sie auf die Lösung?

Hier scheitern selbst Erwachsene

+ Die Frage zu diesem Bild lautet: Wie hoch ist der Tisch?

Zeit für ein wenig Gehirntraining. Katze und Schildkröte sitzen am Tisch - aber wie hoch bitteschön ist der?

Textaufgaben in Mathe für den Grundschüler? Selbst da müssen Eltern manchmal länger grübeln, wenn sie ihren Kindern vorrechnen sollen. Richtig knifflig wird es bei einem Bilderrätsel, das dem Online-Portal genialetricks.de zufolge in chinesischen Schulbüchern steht und dort für Schüler im Grundschulalter gedacht sein soll. Wer es lösen will, merkt schnell: Selbst Erwachsene gelangen hier ins Schlingern.

Bilderrätsel lässt selbst Erwachsene verzweifeln

Die Aufgabe lautet: "Der Abstand zwischen den Ohrenspitzen der Katze auf dem Tisch und dem Panzer der Schildkröte auf dem Boden beträgt 170 cm. Sitzt die Katze auf dem Boden und ist die Schildkröte auf dem Tisch, beträgt der Abstand 130 cm. Frage: Wie hoch ist der Tisch?"

Kann doch nicht so schwierig sein, denken Sie? Dann versuchen Sie doch mal Ihr Glück! Tipp: Mit Zettel und Stift geht es leichter.

