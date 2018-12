Mail an Kollegen endet mit der wohl kreativsten Abwesenheitsnotiz aller Zeiten

Unpassend oder lustig?

Wer in den Urlaub fährt, stellt im Büro eine Abwesenheitsnotiz mit den wichtigsten Infos ein. Nicht so dieser Kollege, der es in seiner Mail so richtig krachen ließ.

Die meisten Menschen, die in den Urlaub fahren, schreiben in ihre Abwesenheitsnotiz Dinge wie "aktuell nicht erreichbar" oder "ab Datum xx bin ich wie gewohnt wieder verfügbar". Nicht so dieser Kollege, der mit seiner Mail derzeit für Lacher sorgt.

Kollege verfasst außergewöhnliche Abwesenheitsnotiz

Mails, die von Berufswegen verfasst werden, klingen meist eher lahm. Das wollte ein Angestellter jetzt ändern: Er verfasste eine Abwesenheitsnotiz für seinen Urlaub, die ein Kollege erhielt - und sie sofort auf dem Portal Reddit postete. Die Abwesenheitsnotiz lautete:

"Hallo! Ich weiß, ich weiß. Sie haben sofort eine Antwort erhalten. Und jeder denkt jetzt so: 'Ah! Er kann also doch Mails beantworten!'

Aber leider, lieber Verfasser: Ich fahre mit den beiden Menschen, die ich am meisten liebe, auf eine sonnige Insel. Nein, nicht Luke Skywalker und Jimi Hendrix. Meine Frau und mein Sohn! Nichts als eine Woche Sonne und eine gute Zeit mit meinen beiden Lieblingsmenschen.

Es ist das Rezept zum Glück. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Mit Ihren Angehörigen meine ich. Sie können meine nicht haben. Das wäre merkwürdig.

Wie auch immer. Ich werde Ihnen nicht antworten. Normalerweise schreiben die Leute, dass sie keinen Zugang zu E-Mails oder dem Telefon haben, und wir alle wissen, dass dies eine Lüge ist - sie möchten einfach nicht antworten. Ich lösche jedoch mein Outlook von meinem Telefon für diese Woche und das Roaming ist deaktiviert, sodass ich buchstäblich nicht kontaktiert werden kann, bis ich wieder da bin. Dies ist am Dienstag, 11. Dezember.

Ich freue mich darauf, Ihnen zu antworten, es sei denn, ich werde von einem Hai oder so gefressen.

Wenn dies passiert, ist es in Ordnung. Der Hai würde eine glückliche Mahlzeit essen.

Ich möchte nur, dass Sie sich an mich als einen freundlichen Mann erinnern, der vegetarische Curries und Death Metal liebte und dessen Abwesenheitsnotiz Ihren Tag zu etwas weniger "Winter" und etwas mehr "Insel in der Sonne" machte.

Haben Sie eine großartige Woche!

/ Roy"

Einige Reaktionen auf den Post lassen einen schmunzeln. So schreibt einer humorvoll: "Hatte eine ähnliche automatische Antwort an einem meiner früheren Arbeitsplätze. Wurde von einem Manager gewarnt, dass es "unprofessionell" sei. Als ich also das nächste Mal in Urlaub ging, behielt ich die Antwort bei, fügte jedoch eine Regel in Outlook hinzu, um diesen Manager auszuschließen, wenn die automatische Antwort aktiviert war."

Andere dagegen finden die Mail einfach nur unpassend: "Diese Art von Humor würde in meinem Büro nicht passen. Dritte, die E-Mails senden, möchten so etwas nicht lesen. 'Ich bin bis zum 11. Dezember nicht im Büro' ist genug - die Leute wollen nicht jedes Mal 250 Worte Unsinn lesen, wenn jemand nicht anwesend ist."

Der Post auf Reddit wurde mittlerweile gelöscht.

