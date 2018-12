Lösung des Rätsels: Freunde wissen nicht mehr, welcher Wochentag ist - kommen Sie drauf?

Haben Sie es erraten?

Eine Gruppe von Freunden will herausfinden, welcher Wochentag wohl ist - doch jeder sagt etwas anderes. Welche Aussage ist richtig - sind Sie darauf gekommen?

Welcher Wochentag ist heute? Eigentlich eine komische Frage, vor allem, wenn jeder der sieben Freunde etwas anderes meint. Doch nur eine Aussage ist richtig - haben Sie erraten, welche?

Die Lösung des Wochentags-Rätsels

Sieben Freunde diskutieren beim Abendessen, welcher Wochentag wohl sei. Jeder hat dabei eine andere Meinung - doch nur eine ist richtig. Konnten Sie das Rätsel lösen?

Das Rätsel lautete:

Karin sagt: "Heute ist Dienstag."

Lara meint: "Nein, sicher nicht. Morgen ist Dienstag."

Benno ist sich sicher: "Ihr liegt beide falsch. Gestern war Dienstag."

Markus glaubt: "Nein, keinesfalls, gestern war doch Samstag!"

Paul erklärt: "Heute ist entweder Donnerstag oder Freitag."

Julia aber erwidert: "Das denke ich nicht. Heute ist nämlich Sonntag."

Sarah ist dagegen überzeugt: "Nein, heute ist nicht Sonntag."

Die Lösung muss lauten: Samstag.

Nicht etwa, weil die Freunde scheinbar so viel gefeiert haben, dass sie nicht mehr wissen, welcher Tag ist. Sondern deshalb: Nur für den Samstag trifft lediglich eine Aussage zu, was ja die Voraussetzung war. Und das ist Sarahs These, die lautete: "Nein, heute ist nicht Sonntag." Für alle anderen genannten Tage sind jeweils zwei Aussagen korrekt.

Haben Sie richtig gerechnet? Dann herzlichen Glückwunsch!

Falls Sie immer noch nicht genug haben: Viele weitere knifflige Mathe-, Bilder- und Logikrätsel finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

