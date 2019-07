Lösung: Dieses schwierige Matrizen-Rätsel könnte Ihnen im Einstellungstest begegnen

Reine Logik

Welche Anordnung von Symbolen gehört in das letzte Kästchen - a), b), c), d) oder e)?

Haben Sie unsere Knobelei gelöst oder grübeln Sie noch? Welche Anordnung von Symbolen gehört in das letzte Kästchen?

Schauen Sie sich die Kästchen mit ihren Kreisen und Quadraten an. Setzen Sie die Figuren ins Verhältnis zueinander. Wie unterscheidet sich das zweite Kästchen vom ersten? Und das dritte vom zweiten? Erkennen Sie eine Tendenz? Welche Anordnung von Symbolen gehört in das letzte Kästchen - a), b), c), d) oder e)? Ein kleiner Tipp: Betrachten Sie die Symbole einzeln.

Das Matrizen-Rätsel aus dem Einstellungstest

Und die Lösung unseres Rätsels sieht so aus: Der blaue Punkt springt im Uhrzeigersinn von Ecke zu Ecke, während das rote Quadrat, ebenfalls im Uhrzeigersinn, noch jeweils einen Halt in der Mitte der Seitenlinien macht. Damit ist c) die richtige Lösung.

Die Antwort ist c).

