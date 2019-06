Lösung: Diese Hausaufgabe für Fünfjährige bringt selbst Erwachsene ins Schwitzen

Kennen Sie die Lösung

Heute sollten Sie eine Hausaufgabe für Fünfjährige lösen. Selbst Erwachsene haben mir ihr ordentlich zu tun. Sind Sie auf die richtige Lösung gekommen?

Kaum zu glauben, aber eine Aufgabe, die eigentlich für Vorschulkinder gedacht ist, hält derzeit das Netz auf Trab. Konnten Sie das Rätsel lösen oder sind Sie ebenfalls ratlos?

Diese Hausaufgabe ist eigentlich für Fünfjährige gedacht - doch auch Erwachsene kommen an ihre Grenzen

Zugegeben, die richtige Lösung für diese Aufgabe zu finden, stellt schon fast eine Art Glücksgriff dar. Es gilt, vier verschiedene Bilder zu benennen. Dabei soll jeder der Begriffe den Buchstaben "T" beinhalten. Aufgrund der ersten vier Bilder und deren Lösungen ("tub", "ten", "top") begehen jedoch viele den Fehler, zu glauben, der letzte Begriff müsste ebenfalls mit einem "T" beginnen - das ist aber falsch gedacht.

Die Aufgabenstellung gibt nicht vor, wo das "T" im Wort stehen muss. Das erleichtert die Aufgabe aber nicht sonderlich: Royce Winnicks und ihre Tochter einigten sich letztendlich auf die Lösung "pet", also "Haustier".

Das ist die Lösung zur Hausaufgabe für Vorschulkinder

Die Lehrerin ließ diese Lösung durchgehen, markierte sie aber nur mit den Worten "Ok". Offensichtlich handelt es sich also nicht um die Antwort, die das Lösungsbuch vorschlägt. Wie Winnicks herausfand, handelte es sich bei der richtigen Lösung tatsächlich um das Wort "vet" - also "Tierarzt".

"Das ergibt überhaupt keinen Sinn", beschwerte sich die Mutter gegenüber dem Online-Portal Huffingtonpost, welches die Geschichte aufgriff. Wie die Korrektur der Lehrerin aber zeigt, sind wohl mehrere Lösungen erlaubt.

Hier geht es zurück zur Knobelei der Woche: Diese Hausaufgabe für Fünfjährige bringt selbst Erwachsene ins Schwitzen.

