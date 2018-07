Lebenslauf 2018: Inhalt, Aufbau und absolute No-Gos

Bewerbung

+ © pixabay / loufre Im Lebenslauf betreiben Sie Werbung in eigener Sache. © pixabay / loufre

Der Lebenslauf ist die Eintrittskarte zum Bewerbungsgespräch. Doch wie schreibe ich 2018 den perfekten Lebenslauf? Und welche Fehler gehen gar nicht? Alles zum Thema.

Sie müssen eine Bewerbung schreiben? Dann fangen Sie am besten mit Ihrem Lebenslauf an. Das Curriculum Vitae (CV), wie der Lebenslauf auch genannt wird, ist schließlich das Herzstück einer jeden Bewerbung - und das nicht ohne Grund.

Aufbau: So sollte Ihr Lebenslauf strukturiert sein

Der Lebenslauf verschafft Personalern einen genauen Überblick über Ihren Bildungsabschluss, Ihre beruflichen Stationen sowie über weitere Erfahrungen und Kenntnisse, die Sie bislang gesammelt haben. Dabei ist es wichtig, dass der Lebenslauf einfach und übersichtlich aufgebaut ist, um die wichtigsten Punkte schnell erfassen zu können.

Schon seit Jahren hat sich dabei der umgekehrt chronologische Aufbau durchgesetzt. Das heißt, die aktuellsten Berufserfahrungen werden zuerst genannt. Danach kommen Studium bzw. Ausbildung, die schulische Laufbahn sowie die Kenntnisse. Das hat den Vorteil, dass Personaler die wichtigsten Angaben zuerst sehen.

Folgender Aufbau wird von Karriere-Experten 2018 empfohlen:

1. Persönliche Angaben (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ggf. Blog/Homepage)

2. Berufserfahrung

3. Weiterbildungen

4. Praktika / Auslandserfahrung / Nebenjobs

5. Studium / Ausbildung

6. Wehr- oder Zivildienst (ggf.)

7. Schule

8. Sprachen

9. Kenntnisse (IT, ggf. Führerschein, Veröffentlichungen etc.)

10. Interessen / Hobbys (optional)

Mehr zum Thema Aufbau des Lebenslaufs erfahren Sie in diesem Artikel.

Inhalt: So schreiben Sie 2018 den perfekten Lebenslauf

Persönliche Angaben

Der Lebenslauf beginnt mit Ihren persönlichen Angaben. Ganz oben nennen Sie in einer Kopfzeile Ihren persönlichen Namen und die Adresse sowie eine E-Mail-Adresse sowieTelefonnummer, unter der Sie der Personaler kontaktieren kann.

Bewerbungsfoto

In der rechten oberen Ecke können Sie ein professionelles Bewerbungsfoto platzieren. Dies ist zwar kein Muss, aber viele Personaler sehen trotzdem gerne, mit wem sie es zu tun haben. Worauf Sie dabei achten sollten, erfahren Sie hier.

Beruflicher Werdegang

Danach folgt der berufliche Werdegang - in chronologisch umgekehrter Reihenfolge. Beginnen Sie also mit dem letzten bzw. aktuellen Job. Nennen Sie zunächst die Zeitspanne (Monat/Jahr) und das Unternehmen, in dem Sie gearbeitet haben, welche Position Sie inne hatten und beschreiben Sie darunter in wenigen kurzen Stichpunkten Ihre Aufgaben. Etwa so:

12/2013-07/2018 Stellenbezeichnung

Firma XY, Ort

- Aufgabe 1

- Aufgabe 2

- Aufgabe 3

Weiterbildungen, Praktika, Nebenjobs

Danach folgen relevante Weiterbildungen sowie Praktika und Nebenjobs, sofern diese auf Ihrem Karrierelevel noch eine Rolle spielen.

Ausbildung, Studium und Schule

Jetzt folgt der Abschnitt zu Schule und Berufsausbildung bzw. Studium. Starten Sie mit den Zeiten zur Ausbildung bzw. Ihres Studiums (Monat/Jahr), darunter folgen die Daten zur schulischen Laufbahn. Wenn Sie einen besonders guten Abschluss (Note: Sehr gut) erzielt haben, nennen Sie ruhig auch die Abschlussnote - damit beeindrucken Sie Personaler.

Kenntnisse und Fähigkeiten

Im letzten Teil folgen die Angaben zu Kenntnissen und Fähigkeiten - etwa Fremdsprachen, Software-Kenntnisse oder - wo Voraussetzung - auch die Führerscheinklasse.

Bei Fremdsprachenkenntnissen sollten Sie auch immer angeben, wie gut Sie die Sprache sprechen. Typische Formulierungen hierfür lauten:

Muttersprache / muttersprachliches Niveau

Verhandlungssicher in Wort und Schrift

Sehr gute Kenntnisse in Wort und Schrift

Gute Kenntnisse in Wort und Schrift

Grundkenntnisse

Hobbys und Interessen

Als letzten Punkt können Sie noch Hobbys und Interessen angeben. Bei diesem Punkt streiten sich allerdings die Experten. Ein großer Vorteil spricht jedoch dafür, seine Hobbys immer anzugeben. Achten Sie auf jeden Fall darauf, die "richtigen" Hobbys anzugeben. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Zum Weiterlesen: Der perfekte Lebenslauf: Diese zehn Punkte führen zum Erfolg.

So gehen Sie mit Lücken im Lebenslauf um

Auch 2018 gilt: Lücken im Lebenslauf sollten Sie unbedingt vermeiden. Wie Ihnen das gelingt, erfahren Sie hier. Wenn es jedoch trotzdem passiert und Sie einige Monate Leerlauf hatten, sollten Sie Personalern auf diese Weise antworten.

Diese Fehler im Lebenslauf müssen Sie 2018 unbedingt vermeiden

Fehler im Lebenslauf passieren jedem einmal. Doch Klassiker wie Rechtschreibfehler oder Lücken im Lebenslauf kommen meistens nicht gut an. Erfahren Sie hier, welche typischen Fehler Bewerber immer wieder machen.

Mehr Tipps zur Bewerbung

Sie wollen wissen, wie Ihnen das perfekte Anschreiben gelingt, welche Zeugnisse wichtig sind und wie Sie das Vorstellungsgespräch souverän meistern? Das erfahren Sie in unserem Bewerbungs-Leitfaden.

Sie suchen einen Job?

Werden Sie Teil des größten digitalen Redaktionsnetzwerks und einer der modernsten Online-Redaktionen in Deutschland: Bewerben Sie sich bei der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Von Andrea Stettner