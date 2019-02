Krankschreibung: Zu krank, um zum Arzt zu gehen - was tun?

Arbeitsrecht

Mit Brechdurchfall oder Fieber zum Arzt schleppen? Das ist meist unmöglich. Doch was tun, wenn der Arbeitgeber schon am ersten Tag eine Krankschreibung verlangt?

Fieber, Kreislaufprobleme oder gar Brechdurchfall: Bei schweren Erkrankungen ist an Aufstehen kaum zu denken - geschweige denn, zum Arzt zu gehen, um sich eine Krankschreibung für den Arbeitgeber abzuholen. Doch was tun, wenn der Chef schon ab dem ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlangt?

Zu krank für Arzt? Hausbesuch für Krankschreibung vereinbaren

Zunächst sollten Mitarbeiter versuchen, einen Hausbesuch zu vereinbaren, um so an die Krankschreibung zu gelangen und sich gleichzeitig zu schonen. Viele Ärzte sind allerdings so ausgelastet, dass sie dies gar nicht mehr leisten können.

Notfalls später zum Arzt und Arbeitgeber informieren

In diesem Fall rät das Wirtschaftsportal business-on, erst später zum Arzt zu gehen. Dieser kann die Krankschreibung auch rückwirkend ausstellen (wie lange das möglich ist, erfahren Sie hier). Dann sollten Mitarbeiter ihren Arbeitgeber aber umgehend darüber informieren bzw. dieses Vorgehen mit ihm absprechen.

Krank in den ersten vier Wochen der Beschäftigung

Anders verhält es sich, wenn Sie Ihre Stelle gerade erst angetreten haben. In den ersten vier Wochen der Beschäftigung zahlt nämlich der Arbeitgeber keinen Lohn im Krankheitsfall, sondern die Krankenkasse springt mit Krankengeld ein - und das auch nur auf Antrag. In diesem Fall sollten Sie sich bereits am ersten Tag der Krankheit eine Krankschreibung ausstellen lassen, um keinen Lohnausfall zu riskieren.

