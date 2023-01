Aktueller Arbeitsmarkt: Jobs, die weiterhin gefragt und gut bezahlt sind

Berufsauswahl

Der Arbeitsmarkt ist in Zeiten von Inflation und Rezession recht ungewiss. Doch laut einer Umfrage gehen einige Berufe, etwa in der Gastronomie, als Gewinner aus der Krise hervor.

Einstellungsstopp und massenhafte Entlassungen wie bei Facebook, Amazon und Twitter – die gerade herrschenden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund der schwächelnden Wirtschaft sind zugegeben schwierig. Bei Gehaltsverhandlungen sollte man aber gerade deswegen vorsichtig sein. Doch bei einigen Berufen glänzt der sprichwörtliche Silberstreif am Horizont: Sie waren 2022 sehr gefragt und wurden deutlich besser bezahlt als noch ein Jahr zuvor. Und dieser Trend soll sich laut einer Auswertung der amerikanischen Vergütungsplattform Payscale auch 2023 fortsetzen.

Laut der amerikanischen Vergütungsplattform Payscale haben die US-Kellnerinnen und -Kellner den rezessionssichersten Job.

Arbeitsmarkt: Berufe, die weiterhin gefragt und gut bezahlt sind

Um festzustellen, welche Berufe besonders gut abschneiden, hat Payscale zwischen Oktober 2021 und 2022 Gehaltsdaten von mehr als einer Million Amerikanern im Job verglichen. Auch die Kündigungs- und Einstellungsraten waren laut Business Insider Teil der Untersuchung. Die stellvertretende Präsidentin von Payscale, Lexi Clarke, nannte die Berufe mit zweistelligem Lohnwachstum im letzten Jahr „rezessionssicher“. Darunter fielen zum Beispiel Jobs aus dem Bereich Dienstleistung und Büro. Die top Drei:

Kellner: Lohnwachstum von 30 Prozent Private Banker (Finanzberater): Lohnwachstum von 25 Prozent Medien-Direktorinnen/-Direktoren: Lohnwachstum von 23 Prozent Rettungsdienst und Polizei: Lohnwachstum von 19 Prozent Hafenmitarbeiter, Marketing-/Geschäftsentwickler, Elektro-/Installationstechniker: Lohnwachstum von 15 Prozent

In Deutschland gehört übrigens der Beruf Arzt zu den am besten bezahlten Jobs überhaupt. Doch auch noch ein paar andere sind da durchaus interessant.

Platz eins der „rezessionssicheren“ Jobs: Kellner

Amerikanische Kellnerinnen und Kellner haben in den vergangenen Monaten einen Lohnanstieg von 30 Prozent vorzuweisen. Fehlende Mitarbeiter führen hier zu steigenden Löhnen für bereits angestellte Mitarbeiter. Ganz ähnlich sieht es auch bei den Mitarbeitern im Bereich Rettungsdienst und Polizei aus. Hier fällt es den Unternehmen ebenfalls schwer, Nachwuchs zu finden – und zu halten. Laut Payscale lag das durchschnittliche Einkommen der Rettungsdienstler im Jahr 2022 bei 44.500 US-Dollar (ca. 41.850 Euro)

Experte warnt: kein Jobwechsel ohne Aussicht auf Sicherheit

Auch, wenn das jetzt verführend wirken kann, sollte man jetzt mit einem Jobwechsel in Krisenzeiten nichts überstürzen. Davor warnt laut Business Insider der Wirtschaftswissenschaftler am American Institute for Economic Research. Peter C. Earle mahnt: „Gebt keinen Job auf oder nehmt keinen an, wenn ihr nicht absolut sicher seid, dass auf der anderen Seite etwas Sicheres auf euch wartet.“ Er meint auch, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, den Job zu wechseln. Manchmal gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass es Zeit ist, einen Job zu wechseln.

