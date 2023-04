Gutes Gehalt ohne Ausbildung: Vier Berufe, in denen Sie eine faire Vergütung erwarten können

Berufe im Blick

Schule, Abschluss, dann Ausbildung oder Studium – kein Werdegang von jedem Menschen. Zum Glück gibt es Berufe, in denen keine klassische Ausbildung nötig ist – und der Verdienst trotzdem gut.

Der typische Werdegang zahlreicher Menschen in Deutschland ist es, die Schule mit einem Abschluss zu verlassen und sich dann über eine Ausbildung oder ein Studium weiterzubilden. So lassen sich die Chancen, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, steigern. Aber nicht für jede Person ist dieser Weg der richtige. Das bedeutet jedoch nicht, dass man jetzt nirgendwo Arbeit finden kann. Es gibt einige Jobs, in denen man auch ohne Erfahrungen oder die klassische Ausbildung, die oft mehrere Jahre dauert, Erfolg haben kann.

Wichtig dabei sind in der Regel vor allem die persönlichen Eigenschaften. Mit einem gewissen Maß an Motivation, Zuverlässigkeit und Fleiß kommt man weiter, vor allem, wenn dazu noch Lernbereitschaft und Flexibilität kommen. Für diverse Arbeiten, etwa im Handwerk, sollte man außerdem über körperliche Ausdauer und Belastbarkeit verfügen.

Für extrovertierte Personen: Job als Promoter

Promoter werden von Unternehmen oder Organisationen angestellt, um ihre Ideen, Produkte oder Dienstleistungen bekannter zu machen. Das geschieht zum Beispiel auf Messen oder ähnlichen Veranstaltungen, aber auch an öffentlichen Orten wie etwa in Fußgängerzonen oder Geschäftsstraßen. Hauptziel der Promoter ist es, das Interesse potenzieller Kunden zu wecken und Verkäufe zu fördern. Dafür verteilt man etwa Werbematerialien oder stellt Vorteile bestimmter Produkte in den Fokus. Der Job ist besonders für diejenigen ideal, die eine extrovertierte Ader haben und gerne in Kontakt mit Menschen kommen – oder ihre Fähigkeiten hier aufbessern möchten.

Das Gehalt variiert in diesem Bereich stark. Als Einstiegsgehalt kann man mit 1.500 bis 2.500 Euro (brutto) rechnen, in höheren Positionen und mit mehr Erfahrung sind aber durchaus bis zu 3.500 Euro (brutto) drin. Hier spielen vor allem die Größe des Unternehmens, der Standort und die eigene Erfahrung eine Rolle. Ein Schulabschluss ist hier meist nicht nötig.

Für hilfsbereite Personen: Job im Kundenservice

Wer anderen Menschen gerne hilft, könnte seine Berufung im Kundenservice finden. Jobs gibt es hier zum Beispiel im Call-Center, der Unternehmensberatung oder sogar im Finanzwesen. Ein breites Aufgabengebiet, bei dem man auf andere Menschen eingehen können und zudem auch ein gutes Händchen in Sachen Kommunikation und Organisation haben sollte.

Als Mitarbeiter im Kundenservice, z.B. im Call-Center, braucht man in aller Regel nur einen Hauptschulabschluss. Der Bereich ist auch bei Quereinsteigern beliebt.

In Sachen Gehalt kommt es auch hier auf die Branche an. Übergreifend lässt sich aber sagen, dass ein Einstiegsgehalt von 1.500 bis 2.000 Euro (brutto) möglich ist. Mit steigender Erfahrung lässt sich als Kundenberater auf gut 3.000 Euro (brutto) erhöhen. In der Regel wird hier ein Hauptschulabschluss vorausgesetzt. Übrigens: Dieser Beruf ist auch bei Quereinsteigern enorm beliebt.

Für fahrbegeisterte Personen: Job als Berufsfahrer

Der Job als Fahrer ist besonders für die Menschen interessant, die nicht so gern in einem starren Umfeld arbeiten. Je nach Unternehmen liefert man Waren, Pakete oder Briefe (teils auch deutschlandweit) aus und ist nebenbei noch in Kontakt mit Menschen. Als Fahrer lernt man zudem alles rund um Logistik und kann – je nach Branche – mit Trinkgeldern rechnen.

In Sachen Gehalt verdient ein Fahrer in aller Regel zwischen 2.500 und 3.000 Euro (brutto). Ein Schulabschluss ist meist nicht nötig, ein vorhandener Führerschein (PKW oder LKW) kann allerdings ein Einstellungskriterium sein.

Für technikbegeisterte Personen: Jobs als Programmierer

Menschen, die ein gutes Verständnis für Sprachen und Technik haben, könnten ihren Job in der IT finden. Als Programmierer entwickelt oder optimiert man Computerprogramme und kann somit in zahlreichen Bereichen arbeiten (z.B. in der Medizin, in der Finanzbranche oder als Entwickler für Apps). Auch als Systemadministrator oder Softwareentwickler können sich hier Türen öffnen – ideal ist es, wenn man die Skriptsprachen Java oder PHP schon beherrscht.

Mit ein paar Jahren Berufserfahrung lassen sich als Programmierer gut 5.700 Euro (brutto) im Monat verdienen, das Einstiegsgehalt liegt etwa bei 3.300 Euro (brutto). Um in diesem Bereich anfangen zu können, sollte ein Hauptschulabschluss vorhanden sein.

Andere Beispiele für Jobs, für die man keine Ausbildung benötigt

Auch in weiteren Berufsbereichen benötigt man nicht unbedingt eine hohe oder abgeschlossene Ausbildung. Hierbei sind zum Beispiel Content-Creatoren, Fertigungs- oder Montagehelfer zu nennen. Grundsätzlich sogar der Job als Immobilienmakler, eine Stelle, in der jede Menge verdient werden kann. Allerdings ist hier die Konkurrenz groß und auch eine entsprechende Erlaubnis sollte von der Behörde vorliegen.

