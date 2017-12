An dieser Schule dürfen nur schlanke Kinder am Fenster sitzen 

Kein Witz

In einer Grundschule in Sachsen-Anhalt sitzen nur schlanke Kinder in der Fensterreihe. Der Grund dafür ist traurig - die Schulleiterin verzweifelt.

In der Grundschule Rosa-Luxemburg in Halle (Saale) ist Lernen nur schwer möglich, denn das marode Schulhaus platzt aus allen Nähten. Die Schüler sitzen hier dicht an dicht - auf 40 Quadratmetern bis zu 24 Schüler. Das macht 1,6 Quadratmeter für jeden von ihnen. Deshalb dürfen auch nur schlanke Kinder in der Fensterreihe sitzen.

Kleine Räume an Grundschule: Lehrer kommen nicht mehr in hintere Reihen

"Die kleinen Räume hier sind für Lehrer und Schüler eine Zumutung", sagt Schulleiterin Corina Kups der Mittteldeutschen Zeitung. Das Gebäude stammt noch aus Zeiten der DDR und war eigentlich als Kindergarten für 80 Kinder gedacht. Jetzt beherbergt sie 200 Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse.

"Lernen ist unmöglich, wir können keine Gruppenarbeit machen, die Lehrer kommen teilweise ja nicht mal mehr an die hinteren Reihen, wenn die Ranzen neben den Tischen stehen", erzählt Kups verzweifelt. Durch die beengte Situation stecken sich laut der Schulleiterin auch mehr Kinder als früher mit Krankheiten an. Außerdem seien sie durch die beengte Situation deutlich aggressiver.

Lehrermangel: Schule kann nicht mehr Klassen bilden

Hinzu kommt auch noch der Lehrermangel: Statt zehn Klassen kann die überfüllte Schule nur neun Klassen bilden. Das Ganze gipfelte darin, dass die Schulleiterin einmal zwei Klassen gleichzeitig übernehmen musste, als ein Kollege ausfiel - das heißt: 50 Schüler auf einmal unterrichten! Damit sie alle im Blick hatte, musste sie eine Klasse in den Flur setzen. Kups stellte sich in den Türrahmen des Klassenzimmers und unterrichtete so beide Klassen auf einmal.

Schule wird saniert - aber löst das die Platzprobleme?

Die gute Nachricht: Ab Februar wird die Grundschule saniert, laut Stadt können so sieben neue Räume genutzt werden. Die Grundschule bietet danach 240 Schülern Platz. Da sich jedoch am Lehrermangel und den kleinen Klassenräumen vermutlich nichts ändern wird, werden die Klassen wahrscheinlich auch nicht kleiner werden.

Vielleicht winkt aber eine andere Lösung: Während der Sanierungsarbeiten werden die Grundschüler in einer ehemaligen Sportsekundarschule unterrichtet. "Die ist alt, aber dort haben wir Platz", meint die Schulleiterin. Und diese Schule könnte sich Kups sogar dauerhaft als Alternative vorstellen.

Von Andrea Stettner