Karriere planen: Fragen Sie besser nicht Ihre Familie um Rat – Selbstreflexion ist wichtiger

Welchen Wert hat der Beruf für Sie? Ist der Job eher Mittel zum Zweck oder wollen Sie sich selbst verwirklichen? Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen.

Die eigene Karriere ist etwas, was vielen Menschen immer mal wieder Kopfzerbrechen bereitet – eine zentrale Frage kann es da beispielsweise sein, mit welchen Erwartungen man selbst an einen Job herangeht. Ist der Job ein notwendiges Übel, damit Sie Ihre Rechnungen bezahlen können oder streben Sie nach Führungspositionen? Sie sollten sich immer wieder hinterfragen.

Karriereplanung: Fragen Sie lieber nicht die Familie um Rat

Wenn Sie berufliche Entscheidungen treffen, dann können Sie sich Rat und Unterstützung holen – Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde oder andere Bekannte können Ihnen Tipps und Hinweise geben. Die eigene Familie sollten Sie besser nicht befragen, wie Headhunterin Stephanie Schorp dem Spiegel mitteilt. Die würden „Ihnen nicht so ehrlich die Meinung sagen“, wie Schorp weiter ausführt. Grund dafür soll sein, dass die Familie einen zu gut kenne. Das hilft Ihnen dann nicht bei der Karriereplanung klarer zu sehen.

Was versprechen Sie sich von Ihrer Karriere?

Machen Sie sich bewusst, was Sie persönlich möchten. Wollen Sie eine leitende Funktion haben? Dann fragen Sie sich, wie Sie das erreichen können und was Sie bereit sind, dafür zu geben. Das können Sie für sich machen, in dem Sie sich bewusst hinterfragen. Wenn Sie mögen, kann Ihnen Meditation dabei helfen, wie Schorp gegenüber dem Spiegel mitteilt, sei dies aber kein Muss. Die Selbstreflexion sei nicht nur für Berufsanfängerinnen und -anfänger sinnvoll, sondern für alle. Eine Voraussetzung dabei ist es allerdings, dass Sie absolut ehrlich zu sich sind. Definieren Sie sich eher über verschiedene Hobbys und der Job „läuft nebenher“, dann ist die Selbstreflexion im Job nicht ganz so wichtig für Sie, wie Schorp weiter ausführt.

Karriereplanung versus Work-Life-Balance

Vielen jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist die Work-Life-Balance wichtig, oft wird in diesem Zusammenhang von einer möglichen Vier-Tage-Woche gesprochen. Das macht es nicht nur schwerer, einen Job zu finden, auch für Unternehmen ist es schwer, Stellen zu besetzen, wie Schorp dem Spiegel sagt. Ihrer Meinung nach passe der Wunsch auch nicht so gut damit zusammen, eine erfolgreiche Karriere zu haben: „Wenn sie ernsthaft beruflichen Erfolg anstreben, dann geht das im Prinzip auch gar nicht.“ Grund dafür könnte sein, dass Sie sich gegebenenfalls nicht richtig auf die Karriere konzentrieren können.

