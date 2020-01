Karriere-Coach: Haben Sie diese Schwäche im Job? So führt Sie sie zum Erfolg

Narrensichere Sache

Wer seine Stärken kennt, kann sie im Job richtig ausspielen und so die Karriereleiter schnell emporklettern. Doch wie finde ich diese heraus? Eine Expertin verrät es.

Wenn man jemanden fragt, was seine Stärken sind, antwortet er oft darauf mit Dingen, in denen er gut ist. Im Arbeitskontext etwa, dass er sehr analytisch vorgeht oder das Schreiben von Berichten. Aber doch nur wenige können ein besonderes Talent nennen, dass sie aus der grauen Masse hervorstechen und ihre Karriere boomen lässt.

Karriere-Expertin klärt auf: Darum sind Ihre vermeintlichen Schwächen eigentlich Stärken im Job

Um herauszufinden, was wirklich Ihre Stärken sind, rät jetzt eine Expertin namens Marianne Cantwell zu einer ungewöhnlichen Methode. Die Bestseller-Autorin fordert, zuerst auf die eigenen Schwächen zu schauen, um sich selbst zu finden. Dazu gehören Wesenszüge, die auf Arbeit auf den ersten Blick nicht geschätzt werden. "Schwächen sind nur Stärken im falschen Umfeld", ist sich daher Cantwell sicher.

Das bedeutet konkret: Die Anteile Ihrer Persönlichkeit, die Sie über Jahre im Job versucht haben, zu unterdrücken, könnten genau die Anteile sein, die der Schlüssel zu Ihren "versteckten Superkräften" sind, so die Expertin. Mit diesen fünf Tipps finden Sie die Ihren:

1. Machen Sie Ihre Schwächen aus.

Schreiben Sie zuerst fünf Dinge auf, von denen Sie aktuell glauben, dass es Ihre Schwächen sind. Das können Dinge sein, die Sie immer wieder machen, die Sie versuchen, sich abzugewöhnen oder sich wünschen, es verändern oder besser machen zu können. So sind die einen nicht so detailorientiert, andere wiederum langweilen sich schnell bei Routineaufgaben.

2. Hinterfragen Sie sich.

Anschließend sollten Sie sich selbst fragen, was wirklich hinter dieser vermeintlichen Schwäche steckt. Lautet diese zum Beispiel etwa, dass sich nicht auf ein einzelnes Projekt konzentrieren können, kann es sein, dass Sie geistig sehr wendig sind und Vielfalt brauchen. Deuten Sie eine Schwäche also in etwas Positives um, erlaubt Ihnen das, mit mehr Nachsicht damit umzugehen.

3. Drehen Sie Ihre Schwäche um.

Nun listen Sie Situationen auf, wo dieser Wesenszug von Vorteil sein könnte. Sind Sie zum Beispiel jemand, der gerne viel redet, sollten Sie sich einen Job suchen, "wo man jemanden braucht, der starke Verbindungen mit Kunden oder Gruppen schließen kann", rät die Expertin gegenüber dem BusinessInsider.

4. Geben Sie ihr einen Namen.

Schreiben Sie jetzt Ihre Stärke(n) auf und benennen Sie sie positiv, etwa "anpassungsfähig" oder "ein geselliger Mensch".

5. Beweisen Sie sich.

Stellen Sie Ihre Talente unter Beweis - und nutzen Sie Gelegenheiten, um diese auch anderen zu präsentieren. Dadurch werden Kollegen und Vorgesetzte auf Sie aufmerksam und Ihre Karriere wird florieren.

