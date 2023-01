Fünf Jobs mit hoher Nachfrage und hohem Gehalt – Web-Entwickler gesucht

Welche Jobs sind gefragt?

Auf der Suche nach einem neuen Job? Dann ist es gut zu wissen, welche Bereiche gerade gefragt sind und was Sie dabei verdienen können. Ein kleiner Überblick.

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel – unter anderem gehen Menschen aus der Generation der Babyboomer bald in Rente und immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Generation Z kommen nach. Nicht nur das verändert den Arbeitsmarkt, auch der Fachkräftemangel und die zum Teil fehlende Arbeitszufriedenheit beeinflussen das Arbeitsleben. Wenn Sie sich in Ihrem Beruf nicht mehr wohlfühlen, ist eine Weiterbildung vielleicht etwas für sich – aber auch ein Quereinstieg in eine andere Branche kann sich anbieten. Was aber wird gerade vermehrt gesucht und wie viel können Sie im jeweiligen Beruf verdienen?

Fünf Jobs gefragt: Web-Entwicklung

Neuer Job und mehr Gehalt? Berufe mit digitalem Hintergrund sind gefragt.

Gesucht würden vor allem Jobprofile im Bereich Finanzen, Management, im Personalwesen und im Einkauf, wie sich das Handelsblatt auf eine exklusive Analyse vom Bewerberportal Indeed beruft. Am gefragtesten sei allerdings der Bereich der Web-Entwicklung. Zwischen Dezember 2021 und November 2022 sei dort der Anstieg am größten gewesen. In diesem Zeitraum habe sich die Nachfrage nach Web-Entwicklern verfünffacht, das könne daran liegen, dass die Digitalisierung immer wichtiger werde. Als Web-Entwickler sei ein Durchschnittsjahresgehalt von 80.000 Euro möglich, wie das Handelsblatt berichtet.

SAP-Logistikberatung: Organisationstalente sind gefragt

Ebenfalls mit der Digitalisierung wird die Organisation logistischer Prozesse wichtiger – wenn Sie den Überblick über das große Ganze wahren können und gut in der Organisation sind, kann dieser Job etwas für Sie sein. Im vergangenen Jahr hat sich die Nachfrage an SAP-Logistikberaterinnen und -beratern verdoppelt. Ein Jahresbruttogehalt von 67.500 Euro könnte drin sein.

Fünf Jobs sind gefragt, auch der Bereich Controlling ist dabei

Die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche hört sich für Sie nicht beängstigend, sondern spannend an? Dann ist ein Job im Controlling etwas für Sie – als Leiter in dem Bereich ist ein Durchschnittsjahresgehalt von 80.000 Euro möglich, wie Handelsblatt berichtet.

Finanz- und Rechnungswesen: Kennen Sie sich mit Zahlen aus?

Sie behalten Geldströme im Auge und haben keine Angst vor Zahlen? Dann ist ein Job im Finanz- und Rechnungswesen vielleicht etwas für Sie. Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem die Gewinn- und Verlustrechnung, Aufbereitung von Reports und Statistiken und die Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen. Ein Jahresdurchschnittsgehalt von 70.000 Euro könnte möglich sein, wenn Sie die Leitung des Bereichs innehaben.

Job im Personalwesen: Sie können bis zu 68.000 Euro im Jahr verdienen

Menschen einstellen oder entlassen – die Personalabteilung hat auf jeden Fall etwas damit zu tun. Aber ein HR Business Partner hat auch eine beratende und betreuende Funktion. Sie kümmern sich um alle Persönlichkeiten in der Firma – von der Führungskraft bis zum Azubi. Kommunikation sollte Ihnen am Herzen liegen. Laut Handelsblatt können Sie in diesem Bereich rund 68.000 brutto im Jahr verdienen.

