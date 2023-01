„Können Sie die Schicht tauschen?“: Dienstliche SMS nach Feierabend müssen Sie nicht lesen

Nichterreichbarkeit

Feierabend bedeutet Feierabend, das heißt auch, dass Sie für Ihren Arbeitgeber nicht mehr erreichbar sein müssen. Das bestätigte das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein.

Mit der Arbeit verbringen viele einen Großteil des Lebens – daher sollte der Beruf mit Bedacht gewählt werden. Sollte es nicht mehr passen, dann könnten Weiterbildungen oder Quereinstiege in andere Bereiche eine Alternative sein. Aber der Job ist nicht alles, die Erholung im Urlaub und in der Freizeit sind ebenso wichtig. Und diese Zeit sollten und dürfen Sie sich auch bewusst nehmen. Nach Feierabend können Sie, sollten Sie keinen Bereitschaftsdienst oder Ähnliches haben, das Telefon ausschalten – dann müssen Sie für Ihren Arbeitgeber nicht mehr erreichbar sein.

Erreichbarkeit nach Feierabend: Sie müssen nicht ans Telefon gehen

+ Nach Feierabend müssen Sie nicht zwangsläufig für die Arbeit erreichbar sein. © rtbilder/Imago

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) regelt, wann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt werden dürfen. Derzeit ist es so, dass man in der Regel acht Stunden am Tag arbeitet und diese Zeit nicht überschritten werden sollte. Allerdings sind im Höchstfall zehn Arbeitsstunden pro Tag erlaubt, wenn im halbjährigen Durchschnitt acht Stunden pro Tag gearbeitet wurde. Ebenfalls soll eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden nach Arbeitsende eingehalten werden. Nach der Arbeit beginnt in der Regel die Ruhezeit, wie die Kanzlei Burger auf der eigenen Webseite informiert. In dieser Zeit müssen Sie „nicht ans Handy“ gehen, wenn der Chef Sie anruft. Anders kann dies sein, wenn Sie bestimmten Berufsgruppen wie etwa Krankenschwestern, Gastronomen oder Pflegepersonal angehören. Ebenfalls lohnt sich ein Blick in Ihren Arbeitsvertrag, ob dort etwas zur Erreichbarkeit nach Feierabend vereinbart wurde. Eine Ausnahme gilt, wenn Sie eine hohe oder verantwortungsvolle Position innehaben.

Erreichbarkeit nach Feierabend: Gericht urteilte schon im September

Bei der Arbeitsstelle eines Notfallsanitäters gab es kurzfristige Dienstplanänderungen und der Angestellte war in zwei Fällen telefonisch und per SMS sowie per Mail nicht erreichbar. Er sei zu seinen regulär geplanten Terminen erschienen und habe für „unentschuldigtes Fehlen“ eine Ermahnung und schließlich eine Abmahnung erhalten, wie die Zeit berichtet. Der Notfallsanitäter ging vor Gericht und scheiterte zunächst am Arbeitsgericht, in Berufung gab ihm das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein schließlich recht. Der Arbeitgeber müsse dem Urteil zufolge damit rechnen, dass seine Nachricht erst mit Beginn des Dienstes zur Kenntnis genommen werde, informiert die Zeit. Erst dann sei der Arbeitnehmer zur Arbeit verpflichtet, dazu gehöre auch, die eingegangenen dienstlichen Nachrichten zu lesen.

Dienstliche SMS lesen ist Arbeitszeit

Im Urteil heißt es: „Beim Lesen einer SMS, mit der der Arbeitgeber sein Direktionsrecht im Hinblick auf Zeit und Ort der Arbeitsausübung konkretisiert, handelt es sich um Arbeitszeit. Der Kläger erbringt mit dem Lesen eine Arbeitsleistung.“ Ebenfalls wird klargestellt, dass Arbeitnehmern ein Recht auf Unerreichbarkeit zustehe, die Freizeit sei eine selbstbestimmte Zeit, dabei sei Folgendes inbegriffen: „Es gehört zu den vornehmsten Persönlichkeitsrechten, dass ein Mensch selbst entscheidet, für wen er/sie in dieser Zeit erreichbar sein will oder nicht.“ Mit der Nichterreichbarkeit könne auch die Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geschützt werden.

Rubriklistenbild: © rtbilder/Imago