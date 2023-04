IQ-Test: Ein Test, der verrät sofort, wie hoch Ihr IQ ist

Intelligenztest leicht gemacht

Mit einem einfachen Online-Test können Sie angeblich innerhalb einer Stunde erfahren, wie hoch Ihr Intelligenzquotient ist. Manche Experten zweifeln an der Methode.

Für wie intelligent halten Sie sich? Sicherlich haben Sie sich über diese Frage bereits einmal in ihren Leben Gedanken gemacht. Möglicherweise haben Sie auch schon einen der zahlreichen IQ-Tests gemacht, die sich mühelos mit nur wenigen Klicks im Internet finden lassen. Doch sind solche Online-Prüfungen eigentlich verlässlich? Unter Experten gehen die Meinungen hinsichtlich dieser Frage erheblich auseinander. Während manche Wissenschaftler auf IQ-Tests schwören, finden andere, dass ein einfaches Quiz schlichtweg nicht ausreicht, um den Grad der Intelligenz eines Menschen festzustellen. Wenn es nach der Süddeutschen Zeitung geht, dann braucht man sage und schreibe nur 60 Minuten, um eine zuverlässige Einschätzung seines Denkvermögens zu erhalten. Auf der Onlinepräsenz der Tageszeitung findet sich seit kurzem ein IQ-Test, durch den mithilfe verschiedenartiger Aufgaben ein altersabhängiger Intelligenzquotient ermittelt werden soll. Doch was sagt dieser IQ-Wert eigentlich aus und wie läuft so ein Schnelltest ab? Sind Experten ebenso überzeugt von der Methode?

IQ-Test: Die Wissenschaft streitet sich über den Intelligenzquotienten

+ Wie hoch ist Ihr IQ? Mit verschiedenen Tests können Sie es herausfinden. © Nialowwa/Imago

Wie unter anderem Deutschland Funk Kultur in einem Online-Artikel zur Geschichte und Anwendung von IQ-Tests schreibt, nutzten Psychologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals Intelligenzprüfungen. Diese seien den heutigen IQ-Quiz-Angeboten im Netz nicht ganz unähnlich. Mithilfe verschiedener Aufgaben wollten die Forscher das Denkvermögen von Schülern messen, um festzustellen, welche Kinder möglicherweise besondere Unterstützung im Unterricht benötigten. Der errechnete Wert wird seitdem als Intelligenzquotient bezeichnet. Auch heute noch werden IQ-Tests in der Wissenschaft angewandt, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen.

Die Altersangabe ist dabei von großer Bedeutung, denn der Intelligenzquotient kann ausschließlich altersabhängig errechnet werden. Langzeitstudien haben ergeben, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen hohen IQ-Werten und beruflichen Erfolgen gibt. Allerdings räumen Experten im Bericht ein, dass die Ergebnisse durch zahlreiche Faktoren — beispielsweise Tagesform oder Testumgebung — verfälscht werden können. In den meisten Fällen erreichen Menschen bei wiederholten Tests jedoch immer wieder ein ähnlich hohes Resultat. Kritiker bemängeln derweil weniger die Methoden der IQ-Tests, sondern zweifeln vielmehr an ihrer generellen Aussagekraft. Der Meinung vieler Skeptiker zufolge sei Intelligenz nämlich nicht nur Lernfähigkeit oder schlussfolgerndes Denken, sondern eben auch Kreativität, Lebenseinstellung und soziales Verhalten.

Sie wollen schnell überprüfen, wie es um Ihre Intelligenz bestellt ist? Dann sagen Sie, wie viele Fs Sie in dem Satz finden.

IQ-Test in 60 Minuten: Diese Aufgaben stellt das Intelligenzquiz

Wie die Macher auf der Webseite der Süddeutschen Zeitung schreiben, „beinhaltet [der IQ-Test] verbale, numerische und bildhafte Aufgaben“, die in sechs verschiedene Kategorien aufgeteilt sind. Insgesamt besteht das Quiz aus 86 Fragen, die in 60 Minuten beantwortet werden müssen. Damit der IQ-Wert am Ende auch wirklich „annähernd verlässlich“ errechnet werden kann, darf der Test nicht unterbrochen werden. Teilnehmer sollten deshalb nur mit ausreichend Zeit und Konzentration in die Prüfung starten. Jede der sechs Kategorien beginnt zunächst mit einer Beispielfrage, die das Testvorgehen erklärt. Die darauffolgenden Aufgaben müssen dann unter Druck der ablaufenden Zeit gelöst werden. Ob die jeweilige Antwort richtig oder falsch war, wird direkt mitgeteilt. Unter anderem prüft der IQ-Test das Sprachverstehen der Teilnehmer mithilfe von Aufgaben, in denen Analogien erkannt oder logische Schlussfolgerungen gezogen werden müssen. Das Quiz eignet sich deshalb ausschließlich für Personen, die der deutschen Sprache mächtig sind. An anderer Stelle werden durch mathematische Gleichungen und Zahlenreihen die Rechenkünste der Testpersonen auf die Probe gestellt. Zu guter Letzt wird außerdem geprüft, inwieweit die Teilnehmer Mustergruppen erkennen und gegebenenfalls erweitern können.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Sie wollen Ihren IQ testen, haben aber keine 60 Minuten Zeit? Dann machen Sie den Test mit den drei Fragen.

IQ-Test in 60 Minuten: Was bedeuten die Ergebnisse?

Wer den IQ-Test der Süddeutschen Zeitung erfolgreich beendet, erhält am Ende sowohl ein Gesamtresultat als auch die einzelnen Ergebnisse der sechs Kategorien. Diese sind jeweils von 1 bis 9 bewertet, wobei 1–3 „unterdurchschnittlich“, 4–6 „durchschnittlich“ und 7–9 „überdurchschnittlich“ bedeuten. Ein Defizit in einer Kategorie kann also leicht durch eine besonders gute Leistung in einer anderen wieder ausgeglichen werden. Am interessantesten ist aber zweifelsohne der eigentliche IQ-Wert, der schlicht und einfach mit einer Zahl angegeben wird. Der durchschnittliche Intelligenzquotient liegt wissenschaftlichen Studien zufolge gemeinhin zwischen 90 und 110. Ab 111 bis 120 wird der IQ als hoch, zwischen 121 und 130 als sehr hoch beschrieben. Menschen mit einem Wert ab 131 gelten als hochbegabt. Schlechter sieht es dabei für diejenigen mit einem IQ von 89 oder niedriger aus: Sie sind der Skala zufolge unterdurchschnittlich intelligent. Wer von seinem Testergebnis enttäuscht ist, sollte sich jedoch noch einmal ins Gedächtnis rufen, dass selbst Wissenschaftler übereinstimmend festgestellt haben: Intelligenz ist nicht alles im Leben.

Hier finden Sie den IQ-Test der Süddeutschen Zeitung.

Rubriklistenbild: © Nialowwa/Imago