Schnellster IQ-Test der Welt: Acht von zehn Personen scheitern – es sind nur drei Fragen

Halten Sie sich für intelligent? Dann sollten Sie drei Fragen richtig beantworten können. Daran scheitern allerdings 80 Prozent der Menschen.

Dieser besondere IQ-Test* soll nur von 20 Prozent zu bewältigen sein - 80 Prozent der Teilnehmer scheitern.

Der IQ-Test beinhaltet dabei nur drei - scheinbare einfache - Fragen.

Kommen Sie auf die korrekte Lösung?

Der so gehypte IQ-Test ist bereits von 2005 - und doch verleitet er noch immer Köpfe dazu, stark zu rauchen zu beginnen. Es sind drei Fragen, die man in dem IQ-Test richtig beantworten muss. Schaffen Sie es?

IQ-Test: The Cognitive Reflection Test (CRT)

Der IQ-Test nennt sich „The Cognitive Reflection Test“ (CRT) und wurde von Shane Frederick erstellt. Fredericks IQ-Test enthält lediglich drei Fragen. Der Test ging in der Menge der veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten jedoch unter. Dafür erregte er im Netz viel Aufsehen. „Menschen mit höheren kognitiven Fähigkeiten, auch „IQ“ genannt, unterscheiden sich von Menschen mit niedrigeren kognitiven Fähigkeiten in einer Vielzahl von wichtigen und unwichtigen Aspekten. Im Durchschnitt leben intelligente Menschen gesünder*, länger, verdienen mehr, haben ein größeres Arbeitsgedächtnis, schnellere Reaktionszeiten und sind anfälliger für visuelle Illusionen", heißt es in der Veröffentlichung von Frederick.

Mit seinem Intelligenztest wollte Frederick nun den Unterschied zwischen schnellen, bewussten und langsameren, jedoch reflektierenden Denkprozessen aufzeigen. Nun also zur Sache: Gehören Sie zu den 20 Prozent, die die folgenden drei Fragen korrekt beantworten können?

IQ-Test: Schaffen Sie es, diese Fragen beantworten?

Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1 Dollar und 10 Cent. Der Schläger kostet 1 Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Wenn fünf Maschinen fünf Minuten brauchen, um fünf Dinge herzustellen, wie lange würden 100 Maschinen brauchen, um 100 Dinge herzustellen? In einem See gibt es eine Stelle mit Seerosenblättern. Jeden Tag verdoppelt sich die Größe der Stelle. Wenn es 48 Tage dauert, bis die Seerosenblätter den gesamten See bedecken, wie lange würde es dauern, bis die Blätter die Hälfte des Sees bedecken?

IQ-Test: Das sind die korrekten Antworten

5 Cent - die meisten würden hier wohl 10 Cent sagen 5 Minuten - viele antworten hier 100 Minuten 47 Tage - viele würden hier 24 vermuten

