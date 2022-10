Ihr Recht im Homeoffice – dann darf die Kamera in der eigenen Wohnung aus bleiben

Die Arbeitswelt ist im Wandel – während Videokonferenzen noch vor knapp drei Jahren eher selten waren, gehören sie jetzt für viele Arbeitnehmer dazu. Wie aber ist das mit der Kamera?

Bei vielen Besprechungen innerhalb der Arbeitswelt haben sich die Verantwortlichen vor Ort in Büros getroffen. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist das anders – jetzt sind Videokonferenzen für viele Menschen Alltag. Ob hybride Veranstaltungen oder ganz digital, vor der Kamera zu sitzen, gehört für viele Menschen jetzt dazu. Aber sind Sie eigentlich verpflichtet, die Kamera anzuschalten und was machen Sie mit dem Mikrofon?

Viele kleine Kacheln auf dem Bildschirm – das ist für einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Alltag, wenn eine Videokonferenz ansteht. Aber wie verhalten Sie sich eigentlich richtig? Das Mikrofon schalten Sie besonders bei Hintergrundgeräuschen am besten nur dann ein, wenn Sie auch etwas sagen möchten. Bei Videokonferenzen mit vielen Menschen ist es meist voreingestellt, dass das Mikrofon stumm gestellt wurde. Dann müssen Sie sich also aktiv dafür entscheiden, das Mikrofon anzustellen, damit Sie von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört werden.

Kamera an oder aus bei der Videokonferenz?

Ob Sie die Kamera bei einem Meeting einschalten sollen, das hängt von der Firmenphilosophie ab und meist auch davon, wie stabil das Internet gerade ist. Oft ist es sinnvoll, die Kamera ausgeschaltet zu lassen, damit die Kapazität auf die Übertragung des Audiosignals gelegt wird. Allerdings kann die Frage bei Videokonferenzen Kamera an oder aus auch eine Frage für Anwältinnen und Anwälte sein.

Dr. Christian Borchers ist Rechtsanwalt bei der Datenschutz Süd GmbH und Lehrbeauftragter für Datenschutzrecht an der Universität Würzburg. Er hat auf der Webseite Datenschutz-Notizen seine Gedanken zur Kameranutzung bei Videomeetings geteilt. Laut ihm ist es vertretbar, bei Meetings die Kamera anzuschalten – jedoch nur unter verschiedenen Bedingungen.

