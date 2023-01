Ghosting vom Chef: Sie werden bei der Arbeit ignoriert? Finden Sie heraus, ob Sie das Problem sind

Ignoriert bei der Arbeit

Das Gespräch mit dem Chef wurde kommentarlos abgesagt, per Mail oder telefonisch erreichen Sie Ihre Vorgesetzten nicht. Das kann ein Fall von Ghosting sein.

In dem beruflichen Alltag der meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen oft auch Treffen oder Gespräche mit der Chefin oder dem Chef vor. Sollten Sie allerdings bemerken, dass diese Treffen vermehrt kommentarlos abgesagt werden oder Sie Ihren Vorgesetzten nicht mehr erreichen, könnten Sie von Ghosting betroffen sein.

Ghosting durch den Chef: Es ist ein Ausdruck von Überforderung

+ Sie hören nichts von Ihrem Chef oder Termine wurden immer abgesagt? Bewahren Sie einen kühlen Kopf und suchen Sie Kommunikation – schnell eine emotionsgeladene Mail schreiben, lohnt sich nicht. © Antonio Guillen Fernández/Imago

Was ist Ghosting eigentlich? Ghosting kommt aus dem Englischen, es wird von „Ghost“ (dt. Geist) abgeleitet. Beim Ghosting verschwindet ein Mensch aus dem Leben eines anderen – ähnlich wie ein Geist. Ghosting kann auf verschiedenen Beziehungsebenen entstehen, beim Dating, bei Bewerbungen oder im Job.

Während Sie beim Ghosting beim Dating eher wenig dagegen unternehmen können, gibt es bei dem Kommunikationsabbruch im Job doch einige Möglichkeiten, wie Sie die Situation aufklären können. Aber was steckt eigentlich hinter Ghosting im Job? Einerseits könne es „größte Überforderung“ zeigen, informiert Business-Expertin Jessica Wahl im Businessinsider. Andererseits kann es auch an Ihnen als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin liegen: „Es gibt auch den Fall, dass Chefs einen Mitarbeiter nicht mögen. Vielleicht hat er oder sie mal etwas getan, das den Chef verletzt hat. Oder sie verstehen die Art dieses Menschen nicht“, sagt Wahl weiter. Letzteres könne auch an der bloßen Erinnerung liegen, die Sie bei Ihrem Chef oder Ihrer Chefin auslösen.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Ghosting durch den Chef: Zwei mögliche Wege

Versuchen Sie herauszufinden, ob Sie vielleicht das Problem sein könnten. Haben Sie ungewollt Ihren Chef oder Ihre Chefin vor den Kopf gestoßen? Oder sind Sie vielleicht schon öfter geghostet worden? Reflektieren Sie, ob Sie gerade zu Recht enttäuscht oder genervt von der vermeintlichen Ignoranz sind und ob wirklich die Situation im Job Grund für Ihre Gefühle sind. Falls Sie mit diesem Schritt Probleme haben, können Sie auch Freundinnen und Freunde bitten, Ihnen eine Einschätzung zu geben. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Sie das Problem sein könnten, können Sie sich extern von einem Coach Unterstützung suchen, damit Sie das Thema aufarbeiten können.

Sollte allerdings Ihr Chef oder Ihre Chefin das Problem sein, können Sie erst einmal die Einschätzung von Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen einholen. Falls diese ein ähnliches Problem haben, so sei es „einfach die Art dieser Person“, sagt Wahl im Businessinsider. Sollte das niemand anders kennen, sei das Problem vermutlich doch eher persönlicher Natur. In beiden Fällen sollten Sie allerdings das Gespräch suchen.

Ghosting durch den Chef: Das können Sie tun

Wenn Sie nicht ansprechen, was Ihnen aufgefallen ist, wird sich nichts daran ändern. Wie in so vielen anderen Bereichen kommt es auf die Kommunikation an. Wichtig ist allerdings nicht nur, dass kommuniziert wird, sondern auch, wie kommuniziert wird. Für Ihr Anliegen sollten Sie Ihren Chef oder Ihre Chefin nicht auf dem Flur abpassen, sondern machen Sie einen Termin für ein Gespräch aus – kündigen Sie an, dass es sich um eine wichtige Angelegenheit handelt. Bei dem Gespräch sollten Sie dann sachlich schildern, was Ihr Anliegen ist. Emotionale Ausbrüche oder Schuldzuweisungen schaden Ihrem Vorhaben. Erfragen können Sie beispielsweise einen Kommunikationsweg, den Sie präferiert nutzen sollen, damit Sie einerseits nicht sämtliche Kontaktwege nutzen, die Sie kennen und Ihr Chef oder Ihre Chefin sich andererseits auf einen Kanal konzentrieren kann, über welchen die Anfragen hereinkommen.

Sie brauchen für Ihre Arbeit ein ‚Go‘ von Ihrem Chef? Sichern Sie sich in der Kommunikation ab

Wenn eine Arbeit zu einer bestimmten Zeit fertig sein muss und Sie für das genaue Vorgehen eine Rückmeldung von Ihrem Chef oder Ihrer Chefin benötigen, können Sie auch die Art, wie Sie nach der Zustimmung fragen, verändern. Wenn Sie beispielsweise ein Vorgehen vorschlagen, können Sie eine Frist in die Nachricht reinsetzen und schreiben, dass Sie keine Antwort so werten, dass das Vorgehen in Ordnung ist. Achten Sie allerdings darauf, dass Sie machbare Fristen setzen.

Ghosting vorbeugen – das können Chefs tun

Dezentrales Arbeiten, was vor allem mit der Corona-Pandemie schnell für viele Unternehmen umgesetzt wurde, hat mögliches Ghosting-Verhalten verstärkt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind räumlich von der Chefin oder dem Chef getrennt und die bis dahin bekannten Kommunikationsstrukturen wurden aufgebrochen. Das Portal Basicthinking berichtet, dass Führungskräfte auch ohne bestimmten Anlass Kontakt zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufnehmen sollten. Das stärke das Vertrauen und trage mit zu der Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei.

Rubriklistenbild: © Antonio Guillen Fernández/Imago