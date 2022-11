Prämien für Nationalspieler bei WM: 50.000 Euro bekommt jeder Spieler beim Gruppensieg

Gehalt und Fußball

Gehälter und Prämien für Fußballer, im Besonderen aus der Nationalmannschaft, sind für Arbeitnehmer kaum greifbar. Das erhalten Kapitän Neuer und Co bei der WM.

Noch in diesem Monat findet die Fußball-WM in Katar statt. Das Turnier steht aktuell stark in der Kritik, unter anderem werfen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) dem Staat schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Dabei geht es unter anderem um die Rechte von Frauen und Homosexuellen. Ebenfalls kritisiert wird der Umgang mit den Arbeitern, die die Stadien errichteten. Eine Analyse des Guardian ergibt, dass im Zeitraum von 2010 bis 2021 rund 6.500 Gastarbeiter dabei zu Tode gekommen sind. Katar weist dies entschieden zurück, wie die Tagesschau berichtet. In der Vergangenheit gab es viele Fanproteste – unter anderem auch in deutschen Stadien, wie der Allianz Arena und dem Signal Iduna Park. Ebenfalls findet Nationalspieler Leon Goretzka deutliche Worte für die Situation: „Das ist ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend. Das ist nicht das, wofür wir stehen wollen und was wir auch vorleben.“

Deutscher WM-Kader bekannt – diese Prämien erhalten die Spieler

+ Fußball-Profis der deutschen Nationalmannschaft erhalten für WM-Sieg eine Prämie von 400.000 Euro. © Imago

Am 23. November steht das erste Spiel für die deutsche Mannschaft an, gespielt wird gegen die japanische Mannschaft. Doch welche Prämien erhalten eigentlich die deutschen Spieler der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft? Die Verhandlung dafür wurden unter anderem mit dem DFB-Präsidenten und Vertretern der Nationalmannschaft geführt, das waren Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich und İlkay Gündoğan. Die Prämien werden leistungsorientiert ausgezahlt und sind wie folgt gestaffelt:

Phase Prämie in Euro Gruppensieg 50.000 Euro für jeden Spieler Erreichen des Viertelfinales 100.000 Euro für jeden Spieler Erreichen des Halbfinales 150.000 Euro für jeden Spieler Dritter Platz 200.000 Euro für jeden Spieler Zweiter Platz 250.000 Euro für jeden Spieler Erster Platz (Weltmeister) 400.000 Euro für jeden Spieler

Gehalt deutscher Nationalspieler: FC Bayern-Spieler gehören zu den Bestverdienern

Spieler des FC Bayern sollen nach Angaben des Portals Gehaltvergleich.com gut dastehen. Zu den Spielern, die dort am meisten verdienen, sollen Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané und Joshua Kimmich gehören. Die folgenden Angaben wurden laut Gehaltsvergleich.com von Brancheninsidern geschätzt, das bedeutet, dass diese nicht überprüfbar sind oder die korrekten Daten repräsentieren. Dargestellt wird das geschätzte Grundgehalt der Spieler ohne Prämien oder Werbeeinnahmen:

Manuel Neuer: 19 Millionen Euro

Marc-André ter Stegen: 10,6 Millionen Euro

Kevin Trapp: 3 Millionen Euro

Niklas Süle: 12 Millionen Euro

Matthias Ginter: 7 Millionen Euro

David Raum: 509 Tausend Euro

Nico Schlotterbeck: 224 Tausend Euro

Leon Goretzka: 9,9 Millionen Euro

Neben den Top-Verdienern gibt es auch im Fußball Spieler, die weniger verdienen. Allerdings ist deren Gehalt ebenfalls deutlich höher, als das, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in anderen Branchen jährlich auf dem Konto haben. Ähnlich große Unterschiede gibt es auch bei der Bezahlung im Frauenfußball. Teilweise haben Spielerinnen zusätzlich zum Sport einen Job, damit sie über die Runden kommen. Die große Differenz des Gehalts im Fußball liegt unter anderem an unterschiedlichen Werbeeinnahmen.

