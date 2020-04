Helden der Corona-Krise: Das sind die Gehälter der Beschäftigten in systemrelevanten Berufen

Supermärkte, Kliniken & Co.

Die Mitarbeiter in den Supermärkten sorgen dafür, dass wir weiter einkaufen können.

In der Corona-Krise sind wir alle auf sie angewiesen: Diese Liste gibt Aufschluss darüber, was Supermarktangestellte, Krankenpfleger, Erzieher und Co. verdienen.

Eine Reihe von Jobs sind in der Corona-Krise unverzichtbar.

Aber wieviel verdienen Beschäftigte in systemrelevanten Berufen überhaupt?

überhaupt? Eine Liste von Experten gibt Aufschluss über die Gehälter.

Systemrelevante Berufe - eine Auswahl der Gehälter

In der Corona-Krise* halten die Beschäftigten in den Supermärkten*, Krankenhäusern und zum Beispiel den Apotheken das Versorgungssystem am Laufen. Und es sind noch viele Berufe mehr, die jetzt dringend gebraucht werden.

So gibt es eine Reihe von Jobs, die gerade in diesen schwierigen Zeiten für die Gesellschaft unverzichtbar sind. Das sind beispielsweise die Erzieher/innen, die Kassierer/innen, Müllmänner/-frauen, Paketboten oder Krankenpfleger .

Aber wieviel verdienen die Beschäftigten überhaupt? Das Online-Portal Gehalt.de hat nach eigenen Angaben dazu rund 12.400 Datensätze erhoben und die Einkommen in einigen ausgewählten systemrelevanten Berufen unter die Lupe genommen. Dazu hat das Portal eine interessante Liste erstellt:

Personal in der Gesundheitsversorgung

Die Anforderungen bei der Krankenpflege sind enorm, vielen Kliniken droht der Ausnahmezustand, das Personal in der Gesundheitsversorgung ist gefragter denn je. In diesem Bereich liegen die Einkommen der Beschäftigten den Experten von Gehalt.de zufolge bei rund 38.600 Euro im Jahr. Bei den Arzthelferinnen und Arzthelfern seien es rund 31.000 Euro.

Berufe Q1 Median Q3 Altenpfleger/-in 29.320 Euro 32.932 Euro 37.674 Euro Krankenpfleger/-in 33.181 Euro 38.554 Euro 45.076 Euro Heilerziehungspfleger/-in 31.183 Euro 35.852 Euro 41.333 Euro Arzthelfer/-in 26.730 Euro 31.030 Euro 36.773 Euro Fachärztin bzw. -arzt 65.575 Euro 80.378 Euro 98.607 Euro Oberärztin bzw. -arzt 99.019 Euro 121.083 Euro 141.356 Euro Chefärztin bzw. -arzt 119.371 Euro 142.557 Euro 201.425 Euro

Erzieherinnern und Erzieher für die Notbetreuung

Für Eltern mit systemrelevanten Berufen gibt es, da Kindergärten und Schulen geschlossen sind, eine Notversorgung - sie muss von den Erziehern gestemmt werden. Sie verdienen den Experten zufolge rund 36.300 Euro pro Jahr. Im öffentlichen Dienst läuft die Bezahlung nach Tarif.

Beruf Q1 Median Q3 Erzieherin/-in 32.115 Euro 36.325 Euro 41.907 Euro

Supermarktmitarbeiter zur Lebensmittelversorgung

Die Supermärkte bleiben in der Corona-Krise weiter geöffnet. Die Beschäftigten dort leisten einen immensen Beitrag, damit wir überhaupt weiter Lebensmittel kaufen können. Einzelhandelsverkäufer zum Beispiel erhalten rund 28.100 Euro im Jahr.

Berufe Q1 Median Q3 Kassiererin/-in 22.629 Euro 26.824 Euro 32.656 Euro Einzelhandelskauffrau bzw.- mann (in der Lebensmittelbranche) 24.097 Euro 28.126 Euro 33.554 Euro

Apotheker für die medizinische Versorgung

Auch die Apotheken bleiben weiterhin geöffnet, damit die medizinische Versorgung funktioniert. Unter die Gruppe der Beschäftigten fällt zum Beispiel auch der Beruf der pharmazeutisch-technischen Assistentin (PTA). "Ihr jährliches Einkommen beträgt 35.300 Euro", berichtet das Portal Gehalt.de.

Berufe Q1 Median Q3 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) 25.691 Euro 28.698 Euro 33.359 Euro Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA) 30.801 Euro 35.280 Euro 41.163 Euro Apotheker/ -in 48.196 Euro 54.170 Euro 65.033 Euro

Logistik zur Warenanlieferung

Klar müssen Lebensmittel und andere Waren angeliefert werden, damit sie schlussendlich m Supermarktregal landen. Ein Berufskraftfahrer bekommt den Angaben zufolge jährlich rund 29.600 Euro.

Beruf Q1 Median Q3 Berufskraftfahrer/-in 26.317 Euro 29.616 Euro 31.541 Euro

Journalisten sollen weiter informieren

Journalisten sollen zudem sicherstellen, dass die Bevölkerung weiter informiert wird.

Berufe Q1 Median Q3 Online-Redakteur/-in 34.267 Euro 40.411 Euro 48.579 Euro

Noch mehr systemrelevante Berufe

Neben dieser Liste gibt es noch viele weitere, systemrelevante Berufe, betonen die Experten. Auch Beschäftigte der Polizei, der Müllabfuhr, der Feuerwehr und zum Beispiel die Sicherheitskräfte müssten weiterhin ihren Dienst antreten. Sie würden teils nach Tarifen bezahlt. Die Gehälter ließen sich in den Besoldungstabellen nachschlagen.

