So viel verdient ein Assistenzarzt wirklich - hätten Sie auch falsch geschätzt?

Genug?

+ © picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert Wie viel verdienen Assistenzärzte? Nach einem langen Studium bestimmt viel, oder? © picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert

Traumjob Arzt - viele verbinden mit dem Beruf eine sinnvolle Aufgabe, die auch noch ein gutes Gehalt einbringt. Doch stimmt das wirklich?

Ärzten wird nachgesagt, dass sie richtig Geld scheffeln - doch das stimmt nur bedingt. Das Gehalt von Ärzten hängt von mehreren Faktoren ab. Ein in der Klinik angestellter Arzt beispielsweise verdient in der Regel weniger als ein niedergelassener Doc. Auch der Facharzt, den Medizin-Studenten nach dem Grundstudium absolvieren können, beeinflusst das Gehalt - und natürlich die Berufserfahrung. Wer nach der Regelstudienzeit von zwölf Semestern, was sechs Jahren entspricht, als Assistenzarzt ins Berufsleben startet, den erwartet folgendes Einstiegsgehalt.

Wie viel verdient ein Assistenzarzt?

Wie das Portal praktischArzt berichtete, liegt das Einstiegsgehalt von Assistenzärzten im ersten Jahr zwischen 4.000 und 4.600 Euro brutto monatlich. Doch dieses Entgelt wird jährlich angepasst und nach fünf Jahren winkt bereits ein Gehalt zwischen 5.600 und 5.900 Euro brutto im Monat.

Die Gehälter werden nicht willkürlich festgelegt: In der Regel bestimmt ein Tarifvertrag, was Assistenzärzte, Fachärzte und Oberärzte verdienen. Zwei gängige Tarifverträge sind hier der Tarifvertrag für kommunale Krankenhäuser (TV-Ärzte VKA) und der Tarifvertrag der Unikliniken (TV Ärzte TdL). Private Kliniken richten sich meist nach eigenen Tarifverträgen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Deutschland?

Assistenzarzt Gehalt: Der Tarifvertrag für Unikliniken bestimmt die Summe

Folgender Tarifvertrag zeigt Gehälter, wie sie bei Universitätskliniken Usus sind. Die Entgeltgruppe Ä1 zeigt an, wieviel ein Assistenzarzt ab welchem Jahr verdient. Die Zeile Ä1, Stufe 1 steht dabei für das Einstiegsgehalt.

Als Facharzt steigt man bereits mit 6.112,48 Euro brutto monatlich ein. Oberärzte tragen zwar mehr Verantwortung, verdienen allerdings auch wesentlich mehr Geld: Ein Oberarzt, der bereits sieben Jahre an einer Uniklinik praktiziert, verdient demnach 8.749,97 brutto monatlich nach Tarif.

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Ä1 Assistenzarzt 4.631,23 4.893,74 5.081,23 5.406,25 5.793,73 5.944,86 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr Ä2 Facharzt 6.112,48 6.624,99 7.074,99 7.327,85 7.465,71 7.656,23 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 13. Jahr Ä3 Oberarzt 7.656,23 8.106,23 8.749,97 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr Ä4 Ltd. Oberarzt 9.006,24 9.649,97 10.162,46 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr

Mehr zum Thema Einstiegsgehalt:

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

jg