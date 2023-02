Talent allein reicht nicht: Erfolg im Job bestimmen sechs Eigenschaften

Erfolgsfaktoren für die Karriere

Wer Karriere machen will, braucht Talent, dann läuft der Rest von allein. Diese Annahme stimmt nicht. Welche Eigenschaften Sie brauchen.

Ein Talent, welches man bei sich entdeckt, kann dabei helfen, sich Orientierung zu verschaffen, in welche berufliche Richtung es gehen könnte. Allerdings ist Talent alleine nicht ein Garant dafür, eine erfolgreiche Karriere zu machen. Wichtig sind die persönlichen Eigenschaften, über die Sie zusätzlich verfügen. Wenn Sie folgende Eigenschaften haben, können Sie ansonsten auch talentfrei sein und trotzdem eine erfolgreiche Karriere machen.

Erfolgreiche Karriere: Faktoren, die dabei helfen

Wenn Sie kein herausragendes Talent haben, ist das nichts Schlimmes. Sie können trotzdem eine erfolgreiche Karriere machen und in einem Job durchstarten, wenn Sie das möchten und motiviert sind. Ihre Herangehensweise an bestimmte Dinge ist nämlich wichtiger als Talent. Wenn Sie beispielsweise diszipliniert sind, sorgfältig arbeiten, pünktlich und fleißig sind, wird Ihnen das auch in Ihrer Karriere zugutekommen. Allerdings gehört ebenfalls immer ein bisschen Glück dazu, zur richten Zeit am richtigen Ort zu sein, oder über ein gutes Netzwerk zu verfügen.

Kommunikation: Sprechen Sie mit Kolleginnen und Kollegen, knüpfen Sie Kontakte und gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt. Wenn Sie Leute kennenlernen, vermehren sich Ihre beruflichen Chancen. Kommunikation an sich ist wichtig, aber auch die Art des Kommunizierens: Seien Sie professionell und lassen Sie sich nicht von Gefühlen leiten, bleiben Sie auch bei Konflikten ruhig.

Selbstbewusstsein: Sie sollten Ihre Stärken kennen und diese einsetzen – das hilft Ihnen im Beruf. Konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf Ihre Schwächen.

Reflexion: Seien Sie kritikfähig und lernbereit – wenn Sie sich weiterentwickeln wollen, müssen Sie sich zuerst bewusst machen, dass es Potenzial gibt, sich weiterzuentwickeln. Lernen Sie aus Ihren Fehlern und nehmen Sie konstruktive Kritik an.

Flexibilität: Im Leben muss man manchmal Umwege gehen, um ans Ziel zu kommen. So ist das auch im Beruf, nehmen Sie Weiterbildungen wahr und seien Sie offen für Neues. Oft ergeben sich dabei neue Jobchancen.

Körpersprache: Achten Sie darauf, welche Signale Ihr Körper sendet. Passen das Gesagte und die Körpersprache zusammen, sind Sie glaubhafter.

Übung macht den Meister/die Meisterin: Bleiben Sie dran und arbeiten Sie an Ihren Hard Skills. Sie können Dinge erlernen und sich verbessern.

Wenn Ihnen die naturgegebene Begabung für etwas fehlt, können Sie das also zum Teil durch Ihre Herangehensweise ausgleichen. Seien Sie motiviert, auch wenn Ihre Hard Skills noch nicht hundertprozentig zu dem Job passen – Sie können vieles erlernen, wenn Sie das möchten. Wichtig dabei ist allerdings die Art der Herangehensweise, ist diese intrinsisch – also liegt diese komplett bei Ihnen und ist nicht von außen auferlegt – gelingt dies meist besser.

