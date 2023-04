Sind Sie ein Entscheidungsmuffel? Die 10-10-10-Methode kann Abhilfe schaffen

Zwischen A und B wählen

Entscheidungen treffen, das machen die allermeisten Menschen täglich. Auch im Job. Manchen mag es aber nicht so einfach gelingen. Eine Technik kann helfen.

Studium oder Ausbildung? Lieber Karriere machen oder lieber die Welt entdecken? Die Zähne im Job zusammenbeißen oder kündigen? Entscheidungen lauern für viele Menschen an jeder Ecke. Das kann verdammt schwer sein. Einige Menschen neigen dazu, sich viele Türen offenzuhalten – so werden konkrete Entscheidungen immer weiter nach hinten geschoben. Das ist allerdings nicht immer sinnvoll. Eine Methode soll Abhilfe schaffen.

Entscheidungshilfe mit Köpfchen: Was ist die 10-10-10-Methode?

Sie tun sich schwer mit Entscheidungen und fürchten vor allem die langfristigen Konsequenzen Ihres Handelns? Eine Methode im Dreischritt soll Ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Dafür müssen Sie allerdings gedankliche Transferleistungen erbringen und sich versuchen, in einen anderen Standpunkt hineinzuversetzen. Das Portal Karrierebibel spricht von einer „gedanklichen Zeitreise“. Ziel der 10-10-10-Methode ist es, sich selbst bewusst zu machen, was nach einer tatsächlichen Entscheidung passieren könne.

Sammeln Sie zuerst alle relevanten Informationen. Nur, wenn Sie die haben, können Sie eine durchdachte Entscheidung treffen. Machen Sie sich dann Ihre Prioritäten, Wünsche und Ziele klar. Was ist Ihnen besonders wichtig? Legen Sie Punkte fest, anhand derer Sie Abwägungen treffen können.

So gelingt die 10-10-10-Methode

Anschließend stehen drei Fragestellungen im Fokus – bei allen geht es um die Zahl zehn.

1. Welche Auswirkungen hat meine Entscheidung in 10 Minuten?

2. Welche Auswirkung hat meine Entscheidung in 10 Monaten?

3. Welche Auswirkung hat meine Entscheidung in 10 Jahren?

10-10-10-Methode: Das bedeuten die Zeiträume

Zurück geht die Methode auf die US-amerikanische Autorin und Wirtschaftsjournalistin Suzy Welch. Demnach sollen die Zeitabschnitte wie folgt unterteilt werden. Nach zehn Minuten setzen vor allem die unmittelbaren Konsequenzen ein. Oft erahnen Sie dann schon, ob die Entscheidung Sie längerfristig begleitet. Der zweite Schritt, also der Blick auf die zehn Monate, ist für zukünftige Planungen geeignet. In diesem Bereich können Sie den Grundstein für Ihr zukünftiges Leben legen, informiert Karrierebibel. Das größere Ganze haben Sie mit dem dritten Schritt im Blick. Das hilft, sich klarzumachen, was man innerhalb von zehn Jahren erreichen will. Hier geht es darum, dass Sie nichts bereuen oder in eine Lebenskrise geraten.

Keine Sofortlösung: 10-10-10-Methode setzt auf Langfristigkeit

Ein schnelles Ergebnis erhalten Sie mit der Methode nicht. Wenn Sie die Grundpfeiler setzen, bekommen Sie im Idealfall auf lange Sicht ein nachhaltiges Ergebnis. Sie schärfen Ihre Sinne, lernen zu priorisieren und zu analysieren. Die Entscheidungen, die Sie aufgrund der Methode treffen, sind dann – wenn Sie es ernst nehmen – durchdacht. Das kann Ihnen besonders bei komplexen Sachverhalten helfen.

