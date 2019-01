Mit diesen 15 Fähigkeiten rocken Sie 2019 jede Bewerbung, sagt LinkedIn

Soft und Hard Skills

Jedes Jahr im Januar geht es auf dem Stellenmarkt wieder rund. Welche Fähigkeiten bei Unternehmen derzeit besonders gut ankommen, zeigt eine neue Studie.

Gleich nach Silvester beginnen die guten Vorsätze zu wirken. Die einen wollen endlich mehr Sport treiben - die anderen wollen im neuen Jahr unbedingt mit einem neuen Job durchstarten. Und das nicht zu knapp.

Im Januar wechseln doppelt so viele Mitarbeiter wie sonst ihren Job

Wie eine Auswertung des Karrierenetzwerks LinkedIn ergeben hat, waren im Januar bereits doppelt so viele Berufswechsel zu verzeichnen wie durchschnittlich in jedem anderen Monat. "Der Januar ist traditionell ein Monat im Jahr, in dem besonders viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten ist", verrät Barbara Wittmann, Mitglied der Geschäftsleitung von LinkedIn in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

"Wer sich jetzt beruflich neu orientiert, sollte nicht übersehen, wie wichtig Soft Skills für das eigene Profil sind", verrät die Expertin weiter. Laut ihrer Erfahrung würden sich Bewerber jedoch leider nicht auf ihre wirklichen Stärken konzentrieren. Doch gerade diese sollten sie im Bewerbungsprozess hervorheben.

Diese Hard und Soft Skills sind bei Unternehmen besonders gefragt

Welche Soft und Hard Skills 2019 besonders gefragt sind, zeigt die LinkedIn-Studie ebenfalls.

Top Hard Skills für 2019:

1. Analytisches Denken

2. Mitarbeiterführung

3. Künstliche Intelligenz

4. Natural Language Processing

5. Scientific Computing

6. Data Science

7. Cloud Computing

8. Fremdsprachen

9. Administrative Fähigkeiten

10. UX Design

Top Soft Skills für 2019:

1. Überzeugungskraft

2. Kreativität

3. Zeitmanagement

4. Flexibilität

5. Problemlösungsvermögen

Um herauszufinden, welche Soft und Hard Skills derzeit bei Unternehmen besonders hoch im Kurs stehen, hatte das Karrierenetzwerk ausgewertet, welche Fähigkeiten auf LinkedIn besonders häufig gesucht werden und wie sich dabei das Verhältnis von Angebot und Nachfrage gestaltet. Die Nachfrage ergab sich dabei aus den Jobwechseln, die über LinkedIn verzeichnet wurden. Dabei wurde die Analyse nur in Städten mit mehr als 100.000 LinkedIn-Mitgliedern durchgeführt.

