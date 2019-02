Diese Wörter schreibt jeder falsch - Sie garantiert auch - Duden-Quiz, Folge 2

Sie auch?

Ein Rechtschreibfehler in der Bewerbung? Ganz schlecht! Ob Sie wirklich fit in der deutschen Rechtschreibung sind, verrät Ihnen dieser kleine Test. Los geht's!

Eine makellose Rechtschreibung wird überall gebraucht, sei es im Job, im Studium und vor allem beim Bewerbungsschreiben. Leider versaut schon der kleinste Rechtschreibfehler den besten Lebenslauf.

Rechtschreibung: Testen Sie Ihr Wissen!

Manche Wörter haben es aber auch in sich und locken selbst Muttersprachler immer wieder in die Rechtschreibfalle. Sogar der "Duden", das wohl bekannteste Nachschlagewerk der deutschen Sprache, stuft so einige harte Nüsse als "rechtschreiblich schwierig" ein.

In Sachen Rechtschreibung macht Ihnen niemand etwas vor? Finden Sie es heraus und testen Sie Ihr Wissen mit unserem Quiz!

