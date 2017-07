Wer diese fünf Dinge kann, profitiert davon sein ganzes Leben

Üben lohnt sich:

Welche Eigenschaften bringen uns im Leben weiter? Welche lohnt es sich zu lernen? Diese Fragen stellte sich ein Nutzer auf Quora - die Antworten lesen Sie hier.

Im Beruf helfen gewisse Fähigkeiten, um neue Kunden zu gewinnen, seine Projekte erfolgreich abzuschließen oder im Team richtig gut zu arbeiten. Diese Eigenschaften fallen aber nicht jedem einfach so in den Schoß. Die meisten muss man sich hart erarbeiten. Doch welche Eigenschaften bringen einen im Job und im Leben wirklich weiter?

Welche Eigenschaften bringen im Leben weiter?

Dieser Frage wollte ein Nutzer auf dem Online-Portal Quora nachgehen - und bekam viele hilfreiche Antworten. Wir haben für Sie die nützlichsten Eigenschaften zusammengestellt, die zwar schwer zu lernen, aber dafür umso nützlicher für das ganze Leben sind:

1. Zeit richtig einteilen

Mit Zeitmanagement haben wohl die meisten von uns Probleme, vor allem bei der Arbeit. Nutzerin Alina Grzegorzewska kann davon ein Lied singen. Für Sie war es am schwierigsten (und gleichzeitig am nützlichsten), zu lernen, wie man richtig plant.

"Es fiel mir schwer, eine To-Do-Liste so zu erstellen, dass ich auch wirklich in der Lage war, die geplanten Aufgaben zum geplanten Zeitpunkt abzuschließen". Bei Ihr klappte es schließlich - mithilfe einer Task Management-App und ein bisschen Übung.

2. Selbstbewusst sein

Für Shobhit Singhal spielt Selbstbewusstsein eine wichtige Rolle im Leben: "Letztendlich kommt es nicht darauf an, was andere von euch denken, sondern, was ihr selbst von euch denkt. Und es dauert eine ganze Weile, bis ihr so viel Selbstbewusstsein aufgebaut habt, dass ihr auch an euch selbst glaubt, wenn es sonst niemand tut."

Wer sein Selbstbewusstsein aufbauen möchte, kann dies mit einem "Positiv"-Tagebuch schaffen, wie Psychologen empfehlen. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier. Aber auch Sport soll laut Experten das Selbstbewusstsein nachhaltig steigern.

3. Konsequent dabei bleiben

Egal, was Sie im Leben machen, sei es eine neue Sportart zu erlernen oder ein neues Business aufzubauen: Nur wer konsequent dran bleibt, wird am Ende Erfolg haben. Das weiß Unternehmer und Filmemacher Khaleel Syed nur zu gut: "Wenn wir erreicht haben, was wir wollen, hören wir oft auf, hart zu arbeiten. Aber um oben zu bleiben muss man noch härter arbeiten und konsequent dabei bleiben."

4. Mitgefühl zeigen

"Ihr könnt der talentierteste, brillianteste und reichste Mensch der Welt sein, aber das alles wird euch nichts bringen, solange ihr euch nicht um andere Menschen sorgt und Mitgefühl zeigt", weiß Nutzerin Kamia Taylor. Dass Empathie, also das Mitgefühl für andere, in der Arbeitswelt eine große Rolle spielt, weiß auch Mark Murphy. Hier verrät der Gründer, wieso Empathie bei der Kommunikation so wichtig ist und auf welches Wort Sie dabei verzichten sollten.

5. Andere um Hilfe bitten

Viele trauen sich nicht, im Job um Hilfe zu bitten, weil sie dadurch inkompetent oder unselbstständig wirken könnten. Dabei finden Arbeitgeber gerade dass eher positiv, wie eine Studie der Harvard Business School herausgefunden hat. Demnach fühlen sich Menschen in ihrer Intelligenz und in ihrem Fachwissen bestätigt, wenn man sie um Hilfe bittet - und das komme gut an.

Auch Louise Christy bestätigt auf Quora diese Erfahrung: "Mir wurde bei einem Bewerbungsgespräch einmal gesagt, dass ich den Job nicht bekommen würde, wenn ich nicht in der Lage sei, andere um Hilfe zu bitten. Später habe ich dann herausgefunden, dass mein Vorgänger sehr viel Mist gebaut hat, weil ihm die Dinge über den Kopf gewachsen waren, er sich aber nicht getraut hat, jemanden um Hilfe zu bitten."

Bestimmte Eigenschaften sind auch bei Arbeitgebern gerne gesehen. Eine Studie offenbart, mit welchen Soft Skills Bewerber punkten können.

