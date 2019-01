Diese Angabe im Lebenslauf schadet Ihnen - dabei ist sie absolut überflüssig

Bewerbung

Der Lebenslauf ist das Herzstück der Bewerbung. Auf eine Angabe sollten Sie aber besser verzichten, über die Jobsuchende immer wieder stolpern.

Bevor Sie Ihren Lebenslauf abschicken, sollten Sie ein paar Punkte noch einmal genau prüfen: Stimmt die Rechtschreibung? Sind die angegebenen Zeiten wirklich korrekt? Kommen die wichtigsten beruflichen Stationen vor? Über den letzten Punkt stolpern Bewerber immer wieder, denn wenn es um ihre Jobs geht, begehen viele einen folgenschweren Fehler.

Lebenslauf: Kurze Jobs besser weglassen

Viele Bewerber gehen in dem Irrglauben heran, jeden Job ihrer Karriere in den Lebenslauf schreiben zu müssen. Doch Karriere-Expertin Liz Ryan sieht das ganz anders: "Euer Lebenslauf ist ein Marketing-Dokument, kein Rechtsdokument. Ihr könnt alle vergangenen Jobs aufschreiben, die ihr wollt, und alle weglassen, die ihr nicht wollt", meint sie in einer Fragerunde des amerikanischen Forbes-Magazins.

J obs, die Sie nur für eine sehr kurze Zeit ausgeübt haben - etwa für drei Monate - sollten Sie besser aus Ihrem Lebenslauf streichen. Denn das mache schlicht keinen Sinn, wie die Expertin meint.

Kurze Beschäftigungszeiten machen Personaler misstrauisch

Dieser Ansatz ist verständlich, denn wer nur kurze Zeit in einer Position war, der mochte entweder seinen Job nicht - oder er war schlecht und wurde gekündigt. In jedem Fall wirft es beim Personaler Fragen auf, die den Bewerbern spätestens im Bewerbungsgespräch auf die Füße fallen. Oder noch schlimmer: Man wird gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen.

Nur Jobs nennen, die für die neue Stelle wichtig sind

Karriere-Experten raten deshalb dazu, vor allem die Jobs im Lebenslauf hervorzuheben, die zur neuen Stelle passen - in denen Sie Erfahrungen gesammelt haben, die für die neue Stelle und Firma von Nutzen sind. Denn gerade die interessieren Personaler und Chefs wirklich. Uralte Nebenjobs oder Praktika, die mit dem gewünschten Job nichts zu tun haben, können Sie ebenso weg lassen.

