Seltsamer Ort für Vorstellungsgespräche: Gehen der DB jetzt auch die Büros aus?

Deutsche Bahn

+ © Federico Gambarini/dpa Nächstes Jahr will die Deutsche Bahn 100.000 neue Stellen besetzen. © Federico Gambarini/dpa

Haben Sie schon einmal in Erwägung gezogen, sich bei der Deutschen Bahn zu bewerben? Die sucht derzeit händeringend Personal - und geht dafür auf die Menschen zu.

Auf einer großen bundesweiten Job-Tour sucht die Deutsche Bahn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein in Baden-Württemberg sind 2.400 offene Stellen zu besetzen. Sieben Wochen lang fahren die DB-Personaler durch Deutschland - dabei finden die Vorstellungsgespräche an einem ungewöhnlichen Ort statt.

Deutsche Bahn ist mit drei Wohnwägen auf Bewerbersuche in ganz Deutschland

Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen: Die Personaler der Deutschen Bahn sind mit drei Wohnwägen als mobile Rekrutierungsstudios in Deutschland unterwegs. Direkt nach dem Gespräch gibt es eine Zu- oder Absage: Sie steigen zum Vorstellungsgespräch ein und steigen mit einem Job wieder aus. Im kommenden Jahr sucht die Deutsche Bahn rund 100.000 Mitarbeiter; noch dieses Jahr sollen 22.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Die DB will mit mehr Personal robuster werden und die Qualität für die Kunden verbessern. Das ist Teil der neuen Strategie "Starke Schiene".

Deutsche Bahn führt Vorstellungsgespräche in Fußgängerzonen und vor Bahnhöfen

"Wir kommen direkt zu unseren Bewerberinnen und Bewerbern", sagt Dr. Carola Hennemann, Leiterin Talent Acquisition der DB im Südwesten. "Mit der Job-Tour wollen wir vor Ort vom Arbeitgeber DB überzeugen: in Fußgängerzonen, vor Bahnhöfen und an großen Plätzen." Der große Wohnwagen ist die erste Anlaufstelle. Dort stehen Bahnmitarbeiter als Gesprächspartner zur Verfügung und Exponate wie Hemmschuh, Signalmodell und Klanghammer geben Einblick in ihren Berufsalltag. In den beiden kleineren Wohnwagen, genannt "Bambi" und "Bubble", finden dann die Vorstellungsgespräche statt. "Wir wollen auf dem umkämpften Arbeitsmarkt mit neuen Ideen überraschen und die Hürden bei der Bewerbung senken", so Dr. Hennemann. "Durch die Tour fallen wir nicht nur auf, wir machen vor allem das Bewerben einfacher und schneller." Bereits früher setzte die Deutsche Bahn auf Castings an Bahnhöfen oder in Zügen. Letztes Jahr schaffte sie außerdem das Anschreiben für Azubis ab.

Deutsche Bahn sucht auf ihrer Tour Facharbeiter und Quereinsteiger

Zu den Wohnwagen kann jeder spontan kommen, doch die Deutsche Bahn empfiehlt denen, die nicht warten wollen, sich vorab unter www.deutschebahn.com/db-jobtour anzumelden. Auf der Tour sollen vor allem berufserfahrene Facharbeiter und Quereinsteiger aufgegabelt werden, die bei der DB eine Umschulung machen wollen, darunter Bau- und Elektroingenieure - die Palette an offenen Stellen ist groß, schreibt die Internetzeitung RegioTrends. Insgesamt legen die drei Wohnwagen etwa 10.000 Kilometer zurück und machen in 27 Städten halt.

