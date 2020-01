Bewerbung bei BMW: Personalerin enthüllt, welche Sache dabei gar nicht geht

Ausbildung

Arbeiten bei BMW? Für manchen Arbeitnehmer ein wahr gewordener Traum. Doch zuerst müssen Sie den Bewerbungsprozess durchlaufen. Worauf Sie achten sollten, hier.

Ob Mechatroniker, Chemielaborant oder Informatikkaufmann: Sie wollen Karriere beim deutschen Automobilhersteller BMW machen? Dann geht es erstmal an die richtige Bewerbung. Schließlich gibt es formale Kriterien, die für jedes Unternehmen gelten, unter anderem Lebenslauf und Schul-/Arbeitszeugnisse.

Bewerbung bei BMW: Personalerin packt aus, worauf Sie achten sollten

Doch viele haben unterschiedliche Schwerpunkte, während die einen mehr auf Softskills Wert legen, achten andere Personaler mehr auf die fachlichen Kompetenzen. Das variiert je nachdem, welche Position Sie im Unternehmen besetzen möchten. Eine Senior Recruiterin beim Automobilkonzern, Katrin Schröder, gibt jetzt Tipps, worauf Sie im Bewerbungsprozess achten sollten.

Wichtig sei es vor allem, aus der Masse der Bewerber herauszustechen. Das gestaltet sich allerdings schwierig, da BMW Online-Bewerbungen bevorzugt. Diese können Sie über die unternehmenseigene Karriere-Seite einreichen. Am besten geben Sie zudem noch Ihre Hobbys und - ganz wichtig - Ihre Gehaltsvorstellung an. Diese sollten der Recruiterin zufolge unbedingt Teil der Bewerbung sein. Der Grund dafür: So können die Recruiter von BMW schneller erkennen, ob jemand für die Stelle geeignet ist bzw. seine Vorstellungen realistisch sind.

Ausbildung bei BMW - so läuft die Bewerbung ab

Zudem ist ein Motivationsschreiben gefragt - besonders, wenn Sie eine Ausbildung beim Automobilhersteller beginnen wollen. Darin sollten sie erklären, warum Sie unbedingt dort arbeiten möchten. Doch Vorsicht: Die Art und Weise des Motivationsschreibens ist abhängig von der jeweiligen Stelle. "Im Bereich Marketing zum Beispiel kann das Anschreiben gerne kreativer sein. Andere Bereiche bevorzugen ein klassisches Anschreiben", erklärt Expertin Schröder. Tippfehler und negative Äußerungen sind dagegen absolute No-Gos, so die Personalerin weiter.

Wer auf all diese Dinge achtet und schließlich die Unterlagen abschickt, dessen Bewerbungsstatus ist dann in Prüfung. Dann benötigt der jeweilige Fachbereich für eine erste Entscheidung, ob die Bewerbung interessant ist oder nicht, etwa 14 Tage Zeit. Dann braucht es weitere 14 Tage, um zu entscheiden, ob er den Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch einladen möchte.

Bewerbung bei BMW - das sollten Sie über die Ausbildung wissen

Wer eine Ausbildung bei BMW beginnen will, braucht noch mehr Geduld: "Bei den Bewerbungen für unsere Nachwuchsprogramme wie das 'BMW Group Graduate Programme' ist der Bewerbungsprozess aufgrund von Auswahltagen etwas länger", so die Recruiterin gegenüber dem Portal Karrierebibel. Die mehr als 30 Ausbildungsberufe werden dann an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland erlernt. Der Bewerbungszeitraum für Ausbildungen beginnt dort meist jährlich zum 01. August. Für die besten Bewerber beginnt die Ausbildung dann im September des darauffolgenden Jahres.

