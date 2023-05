Studie zeigt, an welchen Stellen Bewerber im Lebenslauf besonders oft lügen 

Männer lügen öfter als Frauen

Beim Lebenslauf lügen, um bessere Chancen bei der Bewerbung zu haben: Laut einer Umfrage ist das gar nicht so selten. Ein Überblick, wo am meisten geflunkert wird.

Für bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und im Bewerbungsgespräch mal schnell den Lebenslauf optimieren – das ist mit wenig Aufwand möglich. Doch wer beim Lebenslauf flunkert, geht ein großes Risiko ein, früher oder später bei seiner Lüge enttarnt zu werden. Dennoch tun dies nicht gerade wenige Bewerberinnen und Bewerber, wie eine Studie des Portals CVapp.de offenlegte. Bei einer Befragung von 3.000 Deutschen kam dabei heraus, dass etwa 58,53 Prozent der Umfrageteilnehmer schon einmal in ihrem Lebenslauf gelogen haben. Kurios: Bei Männern war der Anteil mit 70,96 Prozent etwa doppelt so hoch wie bei den weiblichen Befragten mit 46,06 Prozent.

Bewerbung: Im Lebenslauf flunkern - an diesen Stellen machen es Bewerber besonders oft

Zunächst berichtete der Business Insider über die Studienergebnisse. Demnach wurde am häufigsten bei den Kompetenzen gelogen – dies gaben 78,64 Prozent der Teilnehmer an. 73,97 Prozent gaben zudem an, über das Gehalt gelogen zu haben, 57,86 Prozent bei der Stellenbezeichnung. Auch beim Bildungsabschluss flunkerte der ein oder andere Bewerber – dies gaben immerhin 51,82 Prozent der Befragten an.

An diesen Stellen im Lebenslauf wird besonders oft gelogen:

Kompetenzen

Gehalt

Stellenbezeichnung

Bildungsabschluss

+ Bei der Bewerbung gibt es einiges zu beachten. (Symbolbild) © Xavier Lorenzo/Imago

Lebenslauf Checkliste: Das enthält der optimale CV Im Lebenslauf sollten unter anderem die persönlichen Daten des Bewerbers stehen – dazu zählen Name, Geburtstag, Geburtsort sowie die Adresse. Enthalten sein sollte zudem ein Bewerbungsfoto sowie die Kontaktdaten des potenziellen Mitarbeiters, die Staatsangehörigkeit sowie der Familienstand. In antichronologischer Reihenfolge wird dann der berufliche Werdegang sowie Fakten zur Schulbildung, der Ausbildung und einem Studium angegeben.

Bewerbung: Im Lebenslauf lügen – in diesen Branchen gibt es die meisten Schwindler

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Aus den Ergebnissen ließ sich außerdem erkennen, dass Bewerber aus der Kreativbranche besonders häufig beim Lebenslauf flunkern – mit 76,74 Prozent war dort der Anteil am höchsten. An zweiter Stelle folgte mit 71,93 Prozent der Bereich Logistik und Transport, dahinter mit 68,89 Prozent das Baugewerbe. Im Vertrieb gaben 68,52 Prozent der Teilnehmer an, beim Lebenslauf schon mal gelogen zu haben, in der Landwirtschaft waren es 66,67 Prozent. (nb)

Rubriklistenbild: © Xavier Lorenzo/Imago