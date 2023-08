TikTok-User wegen übler Nachrede verklagt: Darf man sich über seinen Vorgesetzten lustig machen?

Scherz mit Folgen

Ein Ex-Polizist macht sich über den Polizeipräsidenten lustig und bekommt dafür eine Anzeige. Welche Folgen die Beleidigung eines Vorgesetzten haben kann.

Ein Ex-Polizist muss sich aktuell wegen übler Nachrede vor dem Amtsgericht Waldkirch in Baden-Württemberg verantworten, weil er sich öffentlich in einem TikTok-Video über seinen ehemaligen Vorgesetzten, den Polizeipräsidenten, lustig gemacht hatte. Dieser fasste das als Beleidigung auf und zeigte ihn an.

Beleidigung des Vorgesetzten kann Arbeitnehmer den Job kosten

+ Beleidigungen oder Scherze über Vorgesetzte können, wenn sie öffentlich geteilt werden, schnell vor dem Arbeitsgericht landen. © teutopress/Imago

Die Bild zitiert anlässlich dieses Falls den Berliner Rechtsanwalt Andreas Martin. Dieser erklärt, dass Arbeitnehmer vertraglich zu Treue- und Rücksichtnahme verpflichtet seien. Beleidigungen, Lästereien oder üble Scherze können zu einem Vertrauensverlust führen, der Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis hat. Das reicht von einer Abmahnung, die das Fehlverhalten dokumentiert, bis zur Kündigung. Diese sei sogar fristlos möglich.

Die Entscheidung trifft das Arbeitsgericht

Fälle von Beleidigung eines Vorgesetzten landen immer wieder vorm Arbeitsgericht. Dafür reichen häufig schon ein paar unbedachte Sprüche im Job. Wie die Urteile ausfallen, kann man nicht pauschal beantworten. Die Entscheidungen werden abhängig von dem Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Chef und unter Berücksichtigung der betrieblichen Umgangsformen sowie der äußeren Umstände getroffen, berichtet Focus.de.

Generell seien öffentliche Beleidigungen, selbst wenn sie scherzhaft gemeint sein sollten, zu vermeiden. Selbst nach Feierabend oder in vermeintlich vertraulicher Runde können sie unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen. Sie verletzen die Persönlichkeitsrechte und können dem Ruf und der beruflichen Reputation einer Person schaden.

Vor allem in den Sozialen Medien sollten sich Arbeitnehmer nicht austoben, warnt Focus. Böswillige Posts auf Facebook und Co. können zu einer fristlosen Kündigung führen, wie sie auch bei Belästigung oder Mobbing erfolgt. Dies bestätigt unter anderem das Landesarbeitsgericht Hamm, das im Fall eines 27-Jährigen, der seinen Chef bei Facebook als „Menschenschinder“ und Schlimmeres betitelt hatte, ein entsprechendes Urteil gefällt hat. Oder es führt, wie eben ganz aktuell im Fall des TikTokers, der mit seinem Humor eine gewisse Grenze überschritten hat, zu einer Anzeige.

