Jobs in Bayern: Die besten Arbeitgeber in München

Ob Mitarbeiter in ihrem Job und mit ihrem Arbeitgeber zufrieden sind, hängt an vielen verschiedenen – und bewertbaren – Faktoren. Die wurden jetzt ausgewertet: zehn Arbeitgeber in München sind einfach top.

Auf der Online-Bewertungsplattform Kununu können Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber bewerten. Das geschieht in diversen Kategorien, zum Beispiel Karriere und Gehalt, Unternehmenskultur, Arbeitsbedingungen sowie Vielfalt. Die anonymen, und deshalb teils sehr ehrlichen, Bewertungen helfen Bewerbern, sich für (oder gegen) bestimmte Unternehmen zu entscheiden und sich anschließend zu bewerben.

Um die besten Arbeitgeber Münchens herauszufinden, wurden die Bewertungen zu mehr als einer Million Unternehmen auf Kununu gesichtet und analysiert.

Jobs in Bayern: Ranking-Kriterien für die besten Arbeitgeber in München

Um das Ranking so fair wie möglich zu machen, wurden die Bewertungen und Unternehmen aufgeteilt und es wurden feste Kriterien genannt, die erfüllt werden müssen, unter anderem:

Hauptstandort des Unternehmens ist in München

Nur Bewertungen von Mitarbeitern (keine Auszubildenden, keine Bewerber)

Nur Bewertungen in einem festgesetzten Zeitraum zählen (05.02.2018 bis 05.02.2023)

Mind. eine Bewertung jünger als sechs Monate

Ausschluss bestimmter Branchen: Personalwesen und -beschaffung

Bei Gleichstand des Scores wurde bis zur dritten Dezimalstelle gezählt

Maximaler Score: 5,0

Jobs in Bayern: Die zehn besten Arbeitgeber in München

München ist mit fast 1,5 Millionen Einwohnern (Stand 2019) die drittgrößte Stadt in Deutschland und Landeshauptstadt Bayerns. Wer hier wohnt, zahlt mit die höchsten Mieten in der Bundesrepublik. Wohl auch aus diesem Grund ist das Durchschnittsgehalt mit 55.804 Euro im Jahr laut Kununu deutschlandweit hier am höchsten.

Im Bereich der Kleinunternehmen und mittleren Unternehmen (KMU) wurden folgende Arbeitgeber mit Hauptsitz in München von den Angestellten am besten bewertet:

Platz Score Unternehmen Branche 1 4,92 eMundo GmbH IT 2 4,89 Mawave Marketing GmbH Dienstleistung 3 4,86 T&O Unternehmensberatung GmbH Beratung/Consulting 4 4,86 ageneo Life Science Experts GmbH Beratung/Consulting 5 4,85 finway Finanzen

Zu Platz 1: eMundo entwickelt Software-Lösungen und hat etwa die Deutsche Bahn und BMW als Kunden. Am besten schneidet dieses Unternehmen bei den Punkten Arbeitsumgebung, Vielfalt und Unternehmenskultur ab. Außerdem empfinden ganze 96 Prozent der Mitarbeiter ihr Gehalt als gut oder sehr gut. Laut Kununu liegt der durchschnittliche Lohn bei eMundo zwischen 56.700 Euro (Software-Entwickler) und 65.200 Euro (Produktmanager).

Im Bereich der Großunternehmen wurden folgende Arbeitgeber mit Hauptsitz in München von den Angestellten am besten bewertet:

Platz Score Unternehmen Branche 1 4,85 JobTeaser Internet 2 4,78 iteratec GmbH IT 3 4,76 Netlight Consulting Beratung/Consulting 4 4,71 FINN Automobil 5 4,7 OMMAX - Digital Solutions Beratung/Consulting

Zu Platz 1: JobTeaser ist führend im Bereich Recruiting und Karriere-Orientierung für Studierende in Europa. Bei den Arbeitnehmern überzeugt das Unternehmen mit den Arbeitsbedingungen, dem Kollegenzusammenhalt und den Aufgabenbereichen. Gehaltstechnisch können Werkstudierende durchschnittlich mit 36.200 Euro im Jahr rechnen, als Recruiter mit 43.700 Euro. Damit zeigen sich unternehmensweit 87 Prozent der Mitarbeiter zufrieden und bewerteten es als gut oder sehr gut.

