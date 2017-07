Babysitten im Geisterhaus? Diese Stellenanzeige hat es in sich

Fünf Nannys haben schon gekündigt

Nichts für schwache Nerven: Eine schottische Familie sucht nach einer Nanny für ihre beiden Kinder. Doch die Stellenanzeige hat einen Haken.

"Freundliche Familie sucht Nanny" - so steht es wohl in vielen Stellenanzeigen und ist nichts Ungewöhnliches. Doch dieser Babysitter-Job einer schottischen Familie hat es in sich.

Das Jobangebot klingt zunächst verlockend: Ein "schönes, geräumiges, historisches Anwesen" mit "spektakulärem Blick", ein Jahresgehalt von umgerechnet 57.000 Euro und 28 Tage Urlaub. Sogar von einem eigenen Bad und einer kleinen Küche ist die Rede. Doch dann kommt der Haken:

Stellenanzeige für Nanny-Job: Im Haus der Familie soll es spuken

Im Anwesen der Familie soll es spuken.

"Als wir das Haus kauften, wurde uns gesagt, dass es im Haus spuken solle, aber wir waren offen und beschlossen, das Haus trotzdem zu kaufen." Fünf Nannys habe das Haus bereits in die Flucht geschlagen, die allesamt von übernatürlichen Vorfällen berichtet hätten. Diese reichten von "seltsamen Geräuschen" und "zerbrochenem Glas" bis hin zu "verrückten Möbeln".

Die Familie selbst habe jedoch nie solche Dinge in ihrem Haus erlebt. Trotzdem wollen sie mit offenen Karten spielen, um die perfekte Nanny zu finden.

Großes Interesse bei Bewerbern

Ob es bei der schottischen Familie wirklich spukt? Die vermeintlich unheimlichen Geschehnisse im Gruselhaus haben dem Stellenaufruf jedenfalls nicht geschadet - ganz im Gegenteil: Nach rund 3.000 Bewerbungen stoppte die Familie ihre Annonce, gerührt durch das überwältigende Interesse: Die perfekte Nanny sei inzwischen gefunden.

Kuriose Stellenanzeigen in der Vergangenheit

